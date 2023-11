Guardias fronterizos destruyen un grupo de invasores rusos cerca de Kupyansk-Lyman – video Los guardias fronterizos destruyen un grupo de invasores rusos cerca de Kupyansk-Lyman – video

La Brigada de Asalto de la Frontera de Acero de Ucrania derrotó a la infantería rusa cerca de Kupyansk-Lyman, como se ve en un video publicado en Facebook por el Servicio de Guardia Fronteriza del Estado de Ucrania el 12 de noviembre.

Los invasores fueron derrotados usando morteros y lanzagranadas MK-19.

El Estado Mayor General de Ucrania informó anteriormente de operaciones de asalto rusas fallidas cerca de Synkivka e Ivanivka en la región de Járkov, y Stelmakhivka y Nadiya en la región de Lugansk.

Los defensores ucranianos repelieron con éxito siete ataques en el sector de Kupyansk y contrarrestaron operaciones de asalto con apoyo de aviación enemiga cerca del bosque Serebryansky en la región de Lyman en la región de Lugansk.

198 rusos invasores murieron, con ocho tanques y cuatro vehículos blindados destruidos, en la batalla cerca de Kupyansk-Lyman.

El bombardeo ruso en el sector ha visto un aumento significativo: durante el día, se registraron 808, informó el portavoz del Comando de Fuerzas Terrestres, Volodymyr Fityo.

También hubo 13 asaltos enemigos y 12 ataques aéreos, utilizando helicópteros de apoyo, aviones de ataque y bombarderos, y 12 drones kamikaze.

Lea el artículo original en The New Voice of Ukraine