Grupos de transporte de la UE presionan a Polonia al instar al boicot de transportistas que estrangulan las líneas comerciales de Ucrania.

Las organizaciones comerciales en Bélgica, Austria, los Países Bajos e Italia han instado a “todas las empresas de la UE” a boicotear a los transportistas por carretera polacos que bloquean la frontera con Ucrania, informó la agencia de noticias Ukrinform el 7 de diciembre, citando una carta de estas organizaciones.

“Instamos a todas las empresas de la UE y a los representantes de sus respectivos sectores del transporte a no renovar los contratos de transporte y a no concluir nuevos contratos con las empresas de transporte polacas mientras continúen bloqueando la frontera polaco-ucraniana”, dice la carta.

Ucrania ahora solo puede importar y exportar bienes por carretera, y dos años de guerra a gran escala han llevado a la empobrecimiento de la población, afirman los autores.

El bloqueo ha provocado un aumento de los precios y escasez de combustible en Ucrania, y ha provocado una disminución del 40% en las exportaciones de Ucrania solo en noviembre. Dos camioneros ucranianos han muerto mientras esperaban en las colas en la frontera, según el documento.

El boicot obligará a los transportistas polacos a poner fin rápidamente al bloqueo, esperan los autores de la carta.

“El mercado de Europa occidental es más importante para estas empresas que el mercado de transporte ucraniano”, explican su plan los sindicatos comerciales de Bélgica, Austria, los Países Bajos e Italia.

“No tenemos problemas con las protestas de los sindicatos comerciales, y los sindicatos de transporte polacos pueden llevarlas a cabo dentro de Polonia sin dañar a un estado que está luchando duro por todos nosotros”.

El jefe del partido de oposición polaco Plataforma Cívica (Platforma Obywatelska), Donald Tusk, quien probablemente se convertirá en el nuevo primer ministro del país, prometió el 8 de diciembre abordar la situación con el bloqueo de la frontera ucraniano-polaca por parte de los transportistas después de asumir el cargo.

La empresa estatal de transporte ferroviario Ukrzaliznytsia anunció el 7 de diciembre que había comenzado a transportar camiones bloqueados en la frontera con Polonia en tren.

Bloqueo de la frontera polaco-ucraniana: lo que se sabe

Los transportistas polacos comenzaron un bloqueo fronterizo con Ucrania el 6 de noviembre. Bloquearon tres puntos de control para el paso de transporte de carga: Korczowa-Krakivets, Hrebenne-Rava-Ruska y Dorohusk-Yahodyn. El 22 de noviembre, se extendió el bloqueo del punto de control Yahodyn-Dorohusk en la frontera ucraniano-polaca hasta el 1 de febrero de 2024. El 23 de noviembre, también se bloqueó el punto de control Shehyni-Medyka.

Las demandas de los manifestantes incluyen: hacer que los transportistas ucranianos vuelvan a requerir permisos, endurecer las normas de transporte ECMT para transportistas extranjeros, prohibir la posibilidad de registrar empresas en Polonia si las cuentas de la empresa no están en la UE, una línea separada en el sistema eQueue para vehículos con matrícula de la UE, una línea separada en todas las fronteras para camiones vacíos y acceso al sistema Shlyakh.

Ucrania mantuvo conversaciones con los manifestantes polacos que bloqueaban el tráfico de camiones en la frontera, pero no llegó a un acuerdo.

Después de la muerte del segundo conductor ucraniano en la cola, el gobierno comenzó a recopilar datos para evacuar a los conductores de la frontera polaco-ucraniana. Ucrania también está iniciando la creación de un grupo de monitoreo de la UE en la frontera, dijo el viceministro de Infraestructura, Serhiy Derkach.

El 1 de diciembre, los transportistas eslovacos también bloquearon el tráfico de camiones que conduce al punto de control de Uzhhorod.

El 5 de diciembre, el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, confirmó que Varsovia exigirá la restauración del sistema de permisos para los transportistas ucranianos.

