Grupos de ayuda en Rafah dicen que la ofensiva de Israel los está expulsando.

La ofensiva de Israel en la ciudad sureña de Rafah ha tensionado los servicios médicos y humanitarios al límite, dicen los trabajadores de ayuda, con solo un hospital aún funcionando y varias operaciones de ayuda obligadas a trasladarse a otras partes de la Franja de Gaza. La crisis de atención médica en la ciudad se ha visto agravada por el cierre de clínicas de emergencia y otros servicios en medio de continuos enfrentamientos y huelgas que han causado la muerte de decenas de civiles. El lunes, una huelga que Israel dijo que estaba dirigida a un complejo de Hamas incendió un campamento para desplazados en Rafah, matando a 45 personas, según el ministerio de salud de Gaza. Otra huelga el martes en Al-Mawasi, en las afueras de Rafah, mató a 21 personas e hirió a docenas, según el ministerio. Entre las operaciones de ayuda que se han cerrado esta semana se encuentran un hospital de campaña dirigido por la Media Luna Roja Palestina, una clínica apoyada por Médicos Sin Fronteras y cocinas dirigidas por World Central Kitchen. “A medida que los ataques israelíes se intensifican en Rafah, el impredecible goteo de ayuda a Gaza ha creado un espejismo de acceso mejorado, mientras que la respuesta humanitaria está al borde del colapso”, dijeron 19 grupos de ayuda en un comunicado conjunto el martes. Algunas de las operaciones que se vieron obligadas a moverse estaban en Al-Mawasi, donde muchos civiles y trabajadores de ayuda fueron porque Israel designó parte del área como zona segura humanitaria. El ejército israelí dijo después de la huelga del martes que no había disparado en esa zona. Videos verificados por The New York Times indican que la huelga impactó cerca, pero no dentro, de la zona. Los trabajadores de ayuda han señalado lo difícil que es para las personas en Gaza determinar si se encuentran en un área segura designada, ya que muchos tienen acceso limitado a teléfonos móviles o internet. “Los civiles están siendo masacrados. Los están empujando a áreas que se les dijo que serían seguras solo para ser sometidos a ataques aéreos implacables y a intensos combates”, dijo Chris Lockyear, secretario general de Médicos Sin Fronteras, en un comunicado. Ashraf al-Qudra, portavoz del ministerio de salud de Gaza, pidió rutas seguras para evacuados, más cruces fronterizos para la ayuda y más hospitales de campaña en Rafah. “No hay capacidad médica para lidiar con las sucesivas masacres en Rafah y en el norte de Gaza”, dijo.