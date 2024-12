Grupo OneConstruction Limited anuncia el precio de la Oferta Pública Inicial por Investing.com

“

NUEVA YORK, 31 de diciembre de 2024 / PRNewswire / – OneConstruction Group Limited (“OneConstruction Group” o la “Compañía”), un contratista de estructuras de acero en Hong Kong, anunció hoy el precio de su oferta pública inicial de 1,750,000 acciones ordinarias a un precio de oferta pública de US$4.00 por acción (la “Oferta”). Los suscriptores tendrán una opción de 45 días para comprar hasta el 15% del número total de acciones ordinarias vendidas en la Oferta. Se espera que las acciones ordinarias de la Compañía comiencen a negociarse en el Nasdaq Capital Market el 31 de diciembre de 2024, bajo el símbolo “ONEG”, sujeto a las condiciones de cierre habituales.

La Oferta se está realizando en base a un compromiso firme. American Trust Investment Services y WestPark Capital actuaron como Suscriptores. WestPark Capital fue el gerente líder de la operación principal de la Oferta. Hunter Taubman Fischer & Li LLC está actuando como asesor legal de valores de EE. UU. de la Compañía, y Ortoli Rosenstadt LLP está actuando como asesor legal de valores de EE. UU. de los suscriptores en relación con la Oferta.

Se ha presentado una declaración de registro en el Formulario F-1 (N.º de archivo 333-28316) relativa a la Oferta, enmendada, ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (la “SEC”) y fue declarada efectiva por la SEC el 20 de diciembre de 2024. La Oferta se realiza únicamente mediante un prospecto. Las copias del prospecto final relacionado con la Oferta se pueden obtener, cuando estén disponibles, de WestPark Capital, Inc. o American Trust Investment Services, Inc., por correo electrónico a [email protected] o [email protected], respectivamente, por correo estándar a WestPark Capital, Inc., 1800 Century Park East, Suite 220, Los Ángeles, CA, 90067 o American Trust Investment Services, Inc., 230 W. Monroe Street, Suite 300, Chicago, IL 60606, respectivamente, o por teléfono al (310) 843-9300 o 312-382-7000, respectivamente. Además, una copia del prospecto final, cuando esté disponible, también se puede obtener a través del sitio web de la SEC en www.sec.gov.

Antes de invertir, debe leer el prospecto y otros documentos que la Compañía haya presentado o vaya a presentar ante la SEC para obtener más información sobre la Compañía y la Oferta. Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra de los valores descritos en este documento, ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sería ilegal antes del registro o la calificación según las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.

Acerca de OneConstruction Group

OneConstruction Group es un contratista de estructuras de acero en Hong Kong. La Compañía, a través de sus subsidiarias, se especializa en la adquisición e instalación de estructuras de acero para una amplia gama de proyectos de construcción en Hong Kong (incluyendo desarrollos residenciales y comerciales, así como proyectos de infraestructura), sirviendo tanto a clientes del sector público como privado. Para obtener más información, visite el sitio web de la Compañía: www.oneconstruction.com

Declaraciones prospectivas

Todas las declaraciones prospectivas, expresadas o implícitas, en este comunicado se basan únicamente en la información disponible para nosotros en la actualidad y se refieren únicamente a la fecha en que se hacen. Los inversores pueden encontrar muchas (pero no todas) de estas declaraciones mediante el uso de palabras como “aproximadamente,” “cree,” “espera,” “anticipa,” “estima,” “proyecta,” “tiene la intención,” “planea,” “irá,” “quisiera,” “debería,” “podría,” “puede” u otras expresiones similares en este prospecto. Excepto según lo requiera la ley aplicable, renunciamos a la obligación de actualizar públicamente cualquier declaración prospectiva, cada una de las cuales está expresamente calificada por las declaraciones de esta sección, para reflejar eventos o circunstancias posteriores a la fecha de este comunicado. Estas declaraciones están sujetas a incertidumbres y riesgos, incluidos, entre otros, las incertidumbres relacionadas con las condiciones del mercado y otros factores discutidos en la sección “Factores de riesgo” de la declaración de registro presentada ante la SEC. Aunque la Compañía cree que las expectativas expresadas en estas declaraciones prospectivas son razonables, no puede asegurar que dichas expectativas se cumplan, y la Compañía advierte a los inversores que los resultados reales pueden diferir materialmente de los resultados anticipados e incentiva a los inversores a revisar otros factores que pueden afectar sus resultados futuros en la declaración de registro de la Compañía y otros informes ante la SEC. Se discuten factores adicionales en los informes de la Compañía ante la SEC, que están disponibles para su revisión en www.sec.gov.

Contactos

Relaciones con los medios

Sra. Callis Lau / Sr. Gary Li / Sra. Lorraine Luk

[email protected] / [email protected] / [email protected]

Relaciones con los inversores

Sr. Gordon Li

[email protected]

“