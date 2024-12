Grupo de rescate salva a niña de 11 años flotando sola en el Mediterráneo por días después de naufragio

MILÁN (AP) — Una niña de 11 años de Sierra Leona fue encontrada flotando en el Mar Mediterráneo frente a la isla más al sur de Italia de Lampedusa, se cree que es la única superviviente de un barco de migrantes naufragado que había partido del puerto de Sfax en Túnez, dijo un grupo humanitario el jueves.

La niña fue rescatada por un velero con bandera alemana llamado Trotamar III, que la llevó a Lampedusa el miércoles por la mañana, según la organización benéfica alemana Compass Collective que ha estado operando en el Mar Mediterráneo desde agosto de 2023.

No tenía ni comida ni agua consigo, y estaba sufriendo de hipotermia.

” Trued news and daily delights, right in your inbox

See for yourself – The Yodel is the go-to source for daily news, entertainment and feel-good stories.

“Fue una increíble coincidencia que escuchamos la voz de una niña aunque los motores estaban encendidos”, dijo en un comunicado de prensa el capitán del velero, Matthias Weidenluebbert.

La tripulación cortó inmediatamente los motores y buscó la fuente de la voz, dijo Katja Tempel de Compass Collective, a The Associated Press. “Estaba agotada, cansada y fría, pero en general, estaba bien cuando la sacamos del agua.”.

Según el relato de la niña, había flotado en el mar durante tres días utilizando cámaras de aire infladas e un chaleco salvavidas. Dijo a los rescatistas que había partió en un barco metálico con unas 45 personas, y había estado en contacto con otras dos personas hasta dos días antes del rescate, cuando se perdió el contacto.

“No sabemos qué les pasó a las personas”, dijo Tempel. “Suponemos que todos se ahogaron, pero no sabemos qué.”.