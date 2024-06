Grupo de ciudadanos decide el destino de la fortuna de la heredera

Un grupo de ciudadanos ha decidido cómo se entregará la fortuna de una heredera austro-alemana. A principios de año, Marlene Engelhorn creó un grupo de 50 personas para determinar cómo distribuir los millones que heredó de su abuela. El dinero se destinará a 77 organizaciones, incluyendo grupos sociales y climáticos, además de prominentes de izquierda. La Sra. Engelhorn, de 32 años, hizo titulares en enero, cuando anunció que donaría €25 millones (£21 millones) – la mayor parte de su herencia. Descendiente de Friedrich Engelhorn, fundador de la importante empresa química y farmacéutica alemana BASF, la Sra. Engelhorn es una defensora abierta de la redistribución de la riqueza. Este año, nombró a un panel seleccionado por un encuestador para que fuera representativo de la sociedad austriaca y decidiera qué hacer con su herencia. De marzo a junio, el grupo se reunió durante seis fines de semana en Salzburgo para idear cómo usar el dinero. El grupo ha determinado que debería ir a 77 organizaciones diferentes, instituciones benéficas y grupos de reflexión que abordan una amplia gama de temas, incluida la protección ambiental, la educación, la integración, la salud y asuntos sociales, así como la pobreza, la falta de vivienda y la vivienda asequible en Austria. La donación más pequeña fue de €40,000 (£33,400) – para una iniciativa para apoyar la información basada en datos sobre el cambio climático. La más grande fue de €1.6 millones para la Federación Austríaca para la Conservación de la Naturaleza. Un millón de euros fue para el Instituto Momentum, un grupo de reflexión de izquierda, y Attac Austria, que se opone a la política económica neoliberal y a los “mercados financieros desregulados”. También son beneficiarias organizaciones benéficas religiosas, incluidos proyectos de la organización de ayuda católica Caritas. El grupo dijo que en la mayoría de los casos, el dinero se distribuirá a lo largo de varios años. El participante más joven en el panel, el estudiante de 17 años Kyrillos Gadalla de Viena, dijo que había “aprendido mucho” de la experiencia. En un comunicado, la Sra. Engelhorn dijo: “Una gran parte de mi riqueza heredada, que me elevó a una posición de poder simplemente por el hecho de mi nacimiento, contradiciendo cada principio democrático, ahora ha sido redistribuida de acuerdo con los valores democráticos”. Heredó millones cuando su abuela, Traudl Engelhorn-Vechiatto, murió en septiembre de 2022. La riqueza de Traudl Engelhorn-Vechiatto fue estimada por la revista estadounidense Forbes en $4.2 millones (£3.3 millones; €3.8 millones). Incluso antes de la muerte de su abuela, la Sra. Engelhorn había declarado que quería repartir gran parte de su herencia. La suma que conserva es desconocida, pero en 2021, la Sra. Engelhorn dijo que quería repartir al menos el 90% de su riqueza porque no había hecho nada para ganarla y simplemente había tenido suerte en una “lotería de nacimiento”. En el pasado, la Sra. Engelhorn ha abogado por reintroducir el impuesto de sucesiones en Austria. Austria abolió el impuesto de sucesiones en 2008, uno de los pocos países europeos que no imponen impuestos de sucesiones – o impuestos de sucesión.