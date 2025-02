Groenlandia, observando a Trump, prohíbe financiamiento político extranjero.

El Parlamento de Groenlandia prohibió la financiación política extranjera y anónima el martes, en la última reacción de la isla semiautónoma a las intenciones declaradas del presidente Trump de adquirirla. Los legisladores de Groenlandia aceleraron la ley, un esfuerzo para protegerse contra la interferencia externa, antes de las próximas elecciones parlamentarias. La ley es el esfuerzo más agresivo de Groenlandia hasta ahora para frenar a Trump, quien se negó el mes pasado a descartar el uso de la fuerza militar para tomar la isla. La ley no lo nombra directamente como un potencial contribuyente de campaña, pero una proposición que establece la ley y su racionalidad dejó claro que su insistencia inspiró a los autores. “Dada el interés geopolítico en Groenlandia y la situación actual, donde representantes de una gran potencia aliada han expresado interés en adquirir y controlar Groenlandia, el país es particularmente vulnerable a intentos de influir en sus elecciones y procesos de toma de decisiones políticas”, dice la propuesta. La ley fue presentada como un esfuerzo “para salvaguardar la integridad política de Groenlandia” en la propuesta. Mute B. Egede, el primer ministro de Groenlandia, propuso celebrar elecciones parlamentarias el 11 de marzo. Los groenlandeses se sintieron inicialmente impactados y confundidos por el deseo repetido de Trump de que Estados Unidos se haga cargo del territorio. Donald Trump Jr., el hijo de Trump, visitó brevemente la isla el mes pasado, lo que alimentó la especulación. Para Estados Unidos, Groenlandia ocupa una ubicación estratégica: la isla alberga una base militar estadounidense y, a medida que el cambio climático derrite el hielo ártico, la competencia comercial y naval está creciendo en el extremo norte. Groenlandia también tiene enormes reservas de elementos raros y otros minerales utilizados para fabricar tecnología avanzada. “Lo necesitamos por seguridad nacional”, ha dicho el presidente. Groenlandia ha estado ligada a Dinamarca durante mucho tiempo, primero como colonia y luego como territorio semiautónomo. Desde 2009, tiene el derecho de declarar independencia después de un referéndum, pero todavía depende de Dinamarca para su defensa, seguridad y otros asuntos internacionales. La población mayoritariamente inuit de Groenlandia ha comenzado a resentirse cada vez más de la supervisión de Copenhague. El liderazgo de Groenlandia ha rechazado de manera rotunda y repetida los avances de Trump. “Groenlandia es nuestra”, dijo Egede en un comunicado a fines del año pasado, cuando Trump estaba interesado en la isla. “No estamos en venta y nunca estaremos en venta”. Dinamarca también se ha sentido perturbada: la semana pasada, dijo que aumentaría su gasto militar en el Atlántico Norte en $ 2 mil millones. El país nórdico no quiere desencadenar una guerra comercial con Estados Unidos. Después de una llamada telefónica fría con Trump, la primera ministra Mette Frederiksen de Dinamarca viajó por Europa la semana pasada para reunirse con líderes europeos y de la OTAN para aumentar el apoyo, reparar daños y discutir cómo responder a las intensas demandas de Trump. “Trump no tendrá a Groenlandia”, dijo Lars Lokke Rasmussen, ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca y primer ministro durante el primer mandato de Trump. El Parlamento de Groenlandia, el Inatsisartut, no necesita la aprobación de Dinamarca para aprobar la ley. Sus legisladores se movieron de manera excepcionalmente rápida: el proyecto de ley se presentó apenas el sábado. “Dada la situación geopolítica actual y las próximas elecciones Inatsisartut, se considera urgente la necesidad de tal regulación”, decía la propuesta. Otros países, incluido Estados Unidos, restringen o prohíben la financiación política extranjera. Groenlandia anteriormente no limitaba o prohibía tales contribuciones, según la propuesta. La propuesta destaca que potencias extranjeras han intentado influir en otras elecciones democráticas en todo el mundo en los últimos años. Los autores mencionaron específicamente la enorme cantidad de donaciones políticas privadas en Estados Unidos. “La iniciativa es obviamente urgente”, dijo Ulrik Pram Gad, investigador del Instituto Danés de Estudios Internacionales. Dijo que las donaciones no habían influido previamente en la política de Groenlandia y calificó la ley como “principalmente una medida preventiva”. Groenlandia también está tratando de protegerse contra los intereses extranjeros limitando las compras de bienes raíces. El lunes, los legisladores aprobaron nuevas regulaciones que restringirían las compras de tierras a ciudadanos daneses o personas que hayan sido residentes permanentes de Groenlandia durante al menos dos años. Se espera que las reglas entren en vigor más adelante este año. Groenlandia tiene aproximadamente 56,000 habitantes y está en su mayoría cubierta de hielo. Se está abriendo al mundo, ha dicho que está lista para los negocios y recientemente abrió un nuevo aeropuerto internacional, pero su infraestructura turística es escasa. Las contribuciones de campaña extranjeras, incluso aquellas que se consideran pequeñas según los estándares estadounidenses, podrían cambiar drásticamente la estructura política de Groenlandia: los partidos han sido financiados en su mayoría por subsidios públicos, mientras que las contribuciones privadas han “constituido una parte insignificante” de su financiación política, decía la propuesta. “Las perspectivas de esta amenaza potencial son alarmantes”, señalaba. “Donaciones que serían modestas en una escala internacional serían colosales en una campaña electoral groenlandesa”. Los partidos políticos ya no podrán recibir contribuciones extranjeras o anónimas. Tampoco lo harán las filiales locales y juveniles de los partidos, los legisladores, los asistentes y los candidatos. La nueva ley también limitará la cantidad de donaciones políticas privadas. Un partido político solo puede recibir alrededor de $ 28,000 en donaciones privadas al año. Los donantes individuales solo pueden dar alrededor de $ 2,800. La ley también fortalece y amplía los requisitos de divulgación, entre otras consideraciones. “Las donaciones privadas desproporcionadamente grandes podrían debilitar la confianza pública en la integridad de los procesos políticos”, decía la propuesta.