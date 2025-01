Groenlandia a Trump: No está en venta, pero hablemos de negocios.

Groenlandia está lista para hablar. Respondiendo el lunes al terremoto diplomático causado la semana pasada por el presidente electo Donald J. Trump, que reflexionó sobre tomar posesión de la gigantesca isla en el Océano Ártico, el primer ministro de Groenlandia dijo que el territorio le gustaría trabajar más estrechamente con los Estados Unidos en defensa y recursos naturales. “La realidad es que vamos a trabajar con los EE. UU. – ayer, hoy y mañana”, dijo el primer ministro Múte Egede en una conferencia de prensa en Nuuk, la pequeña y helada capital de Groenlandia. Pero fue firme: los groenlandeses no querían convertirse en estadounidenses. “Tenemos que ser muy listos en cómo actuamos”, dijo, añadiendo: “Las luchas de poder entre las superpotencias están aumentando y ahora golpean a nuestra puerta.” El señor Trump se negó a descartar el uso de la fuerza económica o militar para recuperar el Canal de Panamá y para tomar Groenlandia, un territorio semiautónomo de Dinamarca que sugirió comprar durante su primer mandato. Entonces, como ahora, Groenlandia y Dinamarca dijeron que la isla no estaba en venta. Los líderes de Panamá, también, rechazaron la amenaza. El señor Egede dijo el lunes que “todos nosotros estábamos impactados” por las palabras del señor Trump, que fueron acentuadas por una visita sorprendente y algo misteriosa del hijo mayor del presidente electo, Donald Trump Jr., a la isla ese mismo día. El joven Trump hizo un recorrido turístico a toda prisa, diciendo que estaba en asuntos privados, y desde entonces, los titulares de todo el mundo han gritado Groenlandia. La mayor parte del territorio de Groenlandia está cubierta de hielo, solo alrededor de 56,000 personas viven aquí y, hasta hace poco, la isla era más conocida por sus icebergs y osos polares. A medida que el cambio climático hace que el hielo ártico se derrita, esta región se ha ido tranquilamente situando en la mira de las potencias mundiales. Los Estados Unidos, Rusia, países europeos, China y otros han estado observando los pasos marítimos del Ártico y los extensos recursos minerales que ya no se consideran estar fuera de su alcance. La isla ha estado unida a Dinamarca durante siglos, primero como colonia y ahora como un territorio separado que ha logrado un gran grado de autonomía en los últimos años. Dinamarca aún controla los asuntos exteriores y la política de defensa de la isla. Pero la oleada de interés de las potencias internacionales coincide con la búsqueda de Groenlandia de obtener independencia, y esa comezón solo ha crecido más fuerte. Al mismo tiempo, muchas personas aquí son reacias a cortar completamente los lazos con Dinamarca debido a los cientos de millones de dólares en subsidios que Dinamarca proporciona cada año. En Nuuk, que estaba a cero grados Fahrenheit soleados el lunes por la tarde, muchas personas esperaban ansiosamente escuchar lo que iba a decir el primer ministro. “Pase lo que pase, no hay vuelta atrás”, dijo Aviaq Kleist, propietaria de un café en el Nuuk Center, el mayor centro comercial de la ciudad, con unas veintenas de tiendas. Bromeó diciendo que tal vez el Sr. Egede declararía independencia de repente. El Sr. Egede no lo hizo, se fue por la tangente, diciendo que el país había estado trabajando constantemente hacia el objetivo pero que “diferentes partes tienen diferentes opiniones.” (También hay un claro proceso de independencia que implica un referéndum, si llega a eso.) El primer ministro también expresó alivio por los comentarios que JD Vance, el próximo vicepresidente, hizo en un programa de noticias de Fox este fin de semana. Aunque el Sr. Vance no descartó exactamente el uso de la fuerza militar, diciendo: “No tenemos que usar la fuerza militar” porque “ya tenemos tropas en Groenlandia,” su tono era optimista mientras hablaba sobre los “increíbles recursos naturales” de Groenlandia y “un trato por hacer.” Los Estados Unidos han estado interesados en Groenlandia durante años. Durante la Segunda Guerra Mundial, estableció bases aquí, y después de la guerra, intentó comprar Groenlandia a Dinamarca, que se negó. Hoy, el ejército estadounidense dirige la Base Espacial de Pituffik, que se especializa en defensa de misiles, en el extremo norte de la isla. En Nuuk el lunes, la gente parecía estar en la misma línea que el primer ministro, expresando una mezcla de esperanza y precaución. Varios dijeron que no querían ser absorbidos por los Estados Unidos. Pero querían una asociación más fuerte con Estados Unidos. “Lo que realmente necesitamos es más cooperación y comercio”, dijo Nielseeraq Berthelsen, un pescador. Estaba trabajando en un mercado de mariscos cubierto de hielo, vendiendo trozos de piel de ballena y carne roja brillante de foca. Dijo que estaba paseando por otro centro comercial la semana pasada cuando alguien se le acercó de repente y lo invitó a una cena especial. Lo siguiente que supo, dijo, fue que le estrechaba la mano al joven Sr. Trump. “Tenía mucho entusiasmo”, dijo el Sr. Berthelsen, que estaba de pie en un aire tan frío que sus ojos lloraban mientras hablaba. “Tenía buena energía.” Ivik Kristiansen contribuyó a este reportaje.