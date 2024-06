Grietas en la capacidad de transporte se hacen evidentes en el Sur.

“

Gráfico de la semana: Índice de TEUs de transporte marítimo entrante – EE. UU. SONAR: VOTRI.ESUR, VOTRI.ERNA, VOTRI.ESRO, VOTRI.ETNW, VOTRI.EMWM

Las tasas de rechazo regional de camiones secos del sureste — la tasa a la cual los transportistas de carga completa rechazan cargas de transportistas contratados — han aumentado por encima de todas las demás regiones este verano, alcanzando su nivel más alto desde julio de 2022. Esto rompe una tendencia de casi dos años de baja volatilidad para la región.

La región del sureste es la segunda región de carga más grande de los EE. UU., detrás del Medio Oeste. Incluye estados al este del río Mississippi y al sur de Indiana y Virginia. El mercado de carga saliente más grande es Atlanta. También es donde están basados muchos transportistas y viven muchos conductores.

La importancia de que esta región tenga las tasas de rechazo más elevadas es simplemente que está rompiendo un patrón de varios años de condiciones de capacidad relativamente sueltas y una volatilidad mínima.

El verano pasado, el sureste alcanzó una tasa de rechazo del 3,52% para cargas de camiones secos que se dirigían hacia el feriado del Día de la Independencia en julio. Lo más revelador es que las tasas de rechazo se movieron entre un rango del 2,5% y el 3,5% durante todo el año.

Este año, las tasas de rechazo han superado el 3,5% desde principios de marzo y ahora han superado el 7,5% por primera vez en 23 meses.

Atlanta, el centro regional, ha sido el segundo mercado de carga saliente más grande en 2024, representando aproximadamente el 3,4% de las ofertas totales de carga saliente en los datos de ofertas de SONAR. Ontario, California, tiene el primer lugar con un 3,6% desde el inicio del año. Dallas es tercero pero está en aumento, con un 3,3%.

La tasa de rechazo saliente de Atlanta se ha duplicado desde el verano pasado y ha aumentado más rápido que los mercados de Ontario y Dallas este año. Curiosamente, la demanda creciente no parece ser una fuerza impulsora detrás del deterioro en el cumplimiento del transportista, al menos a nivel de mercado.

Los volúmenes de ofertas son relativamente estables en junio en comparación con donde han estado durante la mayor parte del año, salvo un pico después del Día de los Caídos. La explicación puede estar en el aumento sustancial en el nivel de demanda del mercado de Ontario desde principios de mayo. El OTVI de Ontario ha aumentado un 20% desde el 1 de mayo y parece seguir creciendo.

A pesar de que la capacidad sigue siendo abundante en el mercado de carga doméstica, el flujo de carga no está equilibrado. Los transportistas constantemente tienen que reequilibrar sus redes para tener en cuenta los cambios en la demanda. Cubrir el sur de California requiere una cantidad significativa de capacidad debido a la falta de carga entrante en relación con el resto del país. Las cargas que tienen su origen en el área de Los Ángeles tienen un promedio de tiempo más largo en los Estados Unidos debido a la influencia del complejo portuario más grande del país.

Los transportistas tienden a priorizar la cobertura de cargas provenientes del sur de California porque son las más disruptivas y proporcionan mayores ingresos.

Por otro lado, el Medio Oeste puede ser beneficiario del auge de la demanda de carga de la costa oeste. Muchas de las cargas que salen de Los Ángeles terminan en el Medio Oeste y el noreste. Como resultado, las tasas de rechazo son relativamente moderadas en ambas regiones.

Las tarifas spot de Atlanta a Harrisburg, Pensilvania, han aumentado un 16% desde principios de mayo, según los datos TRAC de FreightWaves, acercándose a la tarifa contractual promedio. Si las tarifas spot superan las tarifas contractuales, las tasas de rechazo podrían aumentar, lo que provocaría un deterioro significativo en el servicio, y obligaría nuevamente a los transportistas a competir entre sí por la capacidad.

Todavía parece haber mucha capacidad disponible en el mercado, simplemente no en los lugares correctos. Esta escasez regional de capacidad puede ser temporal, ya que nos estamos acercando al pico estacional del envío de verano en torno al 4 de julio, pero es solo otro ejemplo más que muestra que el mercado de carga completa nacional se está volviendo cada vez más vulnerable a las interrupciones.

