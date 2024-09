Grecia no se convertirá en Suiza o Suecia en un futuro cercano mientras la economía continúa sufriendo después de años de recesión.

“

El barista griego Kyriakos Giannichronis ha visto los titulares sobre la próspera economía de su país después de años de recesión, pero él no siente la riqueza.

El residente de Atenas apenas tiene alrededor de 150 euros ($170) para gastar al final del mes, a pesar de conseguir un buen trato en el alquiler y ganar un poco más que el salario mínimo.

Muchos griegos enfrentan desafíos similares, por lo que se espera que el primer ministro Kyriakos Mitsotakis anuncie nuevos beneficios en un discurso clave este fin de semana.

“Soy lo suficientemente responsable por lo que gano, pero… todo aumenta continuamente. Y la cantidad que recibimos como salario es casi la misma cada año”, dijo.

“Las cosas parecen estar mejorando, pero no parece”, dijo el joven de 27 años a AFP.

Los estándares de vida en Grecia siguen siendo bajos a pesar del sustancial repunte del país mediterráneo que está creciendo al dos por ciento, una tasa más alta que en gran parte de Europa.

La razón de las dos caras de la moneda es que Grecia tiene mucho terreno que recuperar después de casi una década de crisis económica y recesión causada por la pandemia.

La economía “está creciendo y todas las medidas correctas están mejorando, pero partiendo de una base muy baja”, dijo el economista Nikos Vettas a AFP.

“Incluso si hay un aumento ahora, esta mejora no es suficiente para alcanzar el nivel”, dijo Vettas, quien dirige el think-tank griego de investigación económica e industrial IOBE.

Para complicar aún más las cosas, los precios de la vivienda y los alimentos habían subido debido a la inflación, que ahora está en camino a la baja.

“El costo de vida neutralizó realmente parte del aumento en los salarios que tuvimos, y como resultado los ingresos reales de muchos hogares están sufriendo”, dijo Vettas.

El gobierno conservador de Mitsotakis, que está cayendo en las encuestas, ha culpado al alto costo de vida de los precios energéticos que se dispararon después de la guerra en Ucrania.

Su partido Nueva Democracia actualmente tiene una calificación de alrededor del 22 por ciento, muy por debajo del 40,56 por ciento que ganó en las elecciones nacionales el año pasado.

Se espera que Mitsotakis anuncie una nueva ronda de beneficios en el discurso anual sobre economía del primer ministro en Tesalónica este fin de semana.

‘La vida es muy cara’

El año pasado, el país de poco más de 10 millones de habitantes tuvo el segundo PIB per cápita en poder adquisitivo más bajo dentro de la Unión Europea.

Solo Bulgaria se desempeñó peor, según la agencia de datos de la UE, Eurostat.

También encontró que el ingreso anual promedio en Grecia era la mitad del promedio europeo en 2023.

Y el salario mínimo griego es de 830 euros, cerca de 900 euros por debajo del de Francia.

“Así que ¿cómo se supone que vas a vivir, si tienes que alquilar una casa con 500 euros?”, preguntó la peluquera de Atenas Christina Massiou.

“La vida es tan cara que no puedes ahorrar dinero para emergencias”, agregó la joven de 24 años.

Ella y su amiga Alexandra Siouti, que trabaja en una agencia de relaciones públicas, hablaban desde debajo de una palmera en una playa cerca de Atenas.

Habían ido a relajarse y “escapar de la realidad”, dijo Massiou.

“He visto a las generaciones mayores decir que las cosas están mejorando. Tal vez para ellos”, dijo Siouti, también de 24 años, a AFP.

“Pero los jóvenes no tienen muchas oportunidades aquí para comenzar su vida e invertir en sus sueños.”

No es Suiza ni Suecia

El mes pasado, el ministerio de economía dijo que los ingresos familiares netos disponibles habían aumentado en los últimos años, colocando a Grecia en el decimosexto lugar en la Unión Europea.

Los datos confirmaron el “progreso significativo que nuestro país ha logrado en los últimos cinco años”, dijo el ministerio en un comunicado.

Pero el ministerio reconoció que no era motivo de celebración ni una razón para “subestimar las dificultades reales que muchos de nuestros conciudadanos enfrentan”.

“Es obvio que Grecia no se ha convertido en Suiza o Suecia”, dijo.

Vettas, el economista, señaló que algunos sectores han tenido un mejor desempeño que otros.

“Hemos visto en los últimos tres o cuatro años un fuerte aumento en los salarios de profesiones donde tienen alguna especialidad, cierta experiencia”, dijo.

“Ya sea en el extremo superior o en el inferior”, agregó Vettas, citando ejemplos como informáticos y trabajadores de la construcción.

Pero para aquellos empleados en un sector como la hostelería, una gran industria en Grecia, “no es fácil ver cómo van a mejorar su posición”.

Giannichronis, el barista, dijo que estaba tratando de mantenerse zen sobre la situación económica, a pesar de tener que pensar en el dinero todo el tiempo.

“No estoy furioso porque no me haría ningún bien. Las cosas son como son. No podemos cambiar mucho”, dijo.

Lo que puede controlar es cómo presupuesta sus propios gastos y ayudar a sus amigos a gestionar mejor los suyos, añadió.

“Pero si también me enojara por eso, entonces empezaría a perderme y me volvería loco en las calles gritando… y no quiero eso.”

