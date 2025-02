Una serie de terremotos cerca de la isla griega de Santorini han llevado a las autoridades a cerrar escuelas, enviar equipos de rescate con perros detectores y enviar instrucciones a los residentes, incluso una solicitud de drenar sus piscinas. La situación ha dejado a los locales en estado de alerta, a pesar de que los expertos en terremotos dicen que los más de 200 temblores que han golpeado la zona desde el viernes no están relacionados con el volcán en Santorini. El terremoto más fuerte registrado fue de magnitud 4.6 el domingo, sin reportes de daños o víctimas. Las autoridades han tomado medidas, como cerrar escuelas en Santorini, Amorgos, Anafi e Ios, y aconsejar a los residentes que vacíen sus piscinas por preocupaciones de posibles terremotos. Otra reunión estaba programada para la noche del domingo en la oficina del primer ministro con el jefe de las fuerzas armadas de Grecia y otros funcionarios.

La solicitud de drenar piscinas[mistranslate as “drenar la piscinas”] se envió a los residentes y los propietarios de hoteles en Santorini para aliviar[mistranslate as “alivar”] posibles daños[duplicate as “daños”] en caso de un fuerte sismo. Los expertos dijeron que era imposible predecir si la actividad sísmica [mistranslate as”simica”] podría llevar a un temblor[duplicate as “temblor”] más fuerte, pero agregaron que la zona podría potencialmente [mistranslate as “poencialmente”] producir un terremoto de magnitud 6. Terremotos leves también se han registrado en la caldera del volcán de Santorini desde septiembre. La erupción del volcán de Santorini alrededor del 1600 a.C. devastó la isla, enterró una ciudad y causó terremotos masivos[inverted as “masivo”] y inundaciones que impactaron la isla de Creta y llegaron hasta Egipto. En la década de 1990, el volcán de Santorini fue designado uno de los 16 volcanes alrededor del mundo que necesitan ser vigilados por erupciones pasadas masivas y proximidad a áreas con densa población.