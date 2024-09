Grandes rendimientos antes del recorte de tasas de la Fed no significa que las acciones no puedan seguir subiendo, la historia lo demuestra

Los inversores no necesitan preocuparse de que el mercado se haya sobrepasado con recortes de tasas de interés, según el Bank of America. El S & P 500 se disparó a máximos históricos esta semana después de que la Reserva Federal emitiera su primera disminución de tasas de interés en cuatro años. Los recortes de tasas generalmente se consideran buenas noticias para los inversores porque la acción reduce el costo de pedir prestado dinero, lo que a su vez puede impulsar los beneficios corporativos. Pero algunos se han preguntado si las ganancias posteriores al recorte estarían limitadas dado lo mucho que subieron las acciones antes del anuncio. Sin embargo, la estratega del Bank of America, Savita Subramanian, dijo que los datos que se remontan a la década de 1970 muestran que el rendimiento de las acciones antes del recorte inicial no ha afectado históricamente hacia dónde van en el futuro. “Las preocupaciones de que las acciones hayan ‘adelantado’ a la Fed son infundadas, en nuestra opinión”, dijo Subramanian en una nota a los clientes publicada el viernes, dos días después de que el banco central anunciara su recorte de 50 puntos básicos. Dicho de otra manera, al mirar históricamente, Subramanian encontró “ninguna relación” entre las ganancias antes del primer recorte de la Fed y el rendimiento futuro de 12 meses. Además, dijo que el S & P 500 estar cerca de un máximo de 52 semanas antes del recorte ha importado “incluso menos”. Se refirió específicamente a 1995, cuando el S & P 500 se disparó casi un 23% en el año siguiente al primer recorte de tasas, incluso después de un aumento del 26% antes del movimiento que impulsó el índice amplio dentro del 1% de máximos históricos. En general, la historia proporciona una base para el optimismo. El S & P 500 ha subido un 11% en promedio durante el año siguiente a un recorte inicial de tasas. Al observar únicamente los escenarios en los que no se produjo una recesión, el aumento promedio supera el 20%.