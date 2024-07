Gran sensación al escribir y repleto de características

El Logitech MX Keys S es poderoso, algo que la mayoría de los teclados no pueden decir.

El Logitech MX Keys S es impresionante y uno de los pocos teclados de terceros para Mac que realmente puede competir contra el Magic Keyboard de Apple.

El Logitech MX Keys S tiene una sensación de respuesta impresionante y, en mi opinión, una sensación de escritura mucho mejor que la del Magic Keyboard de Apple. También cuenta con características de calidad de vida que faltan en el Magic Keyboard.

Los teclados con diseño para Mac parecen ser difíciles de encontrar, pero Logitech ha pensado en los usuarios de Mac al ofrecer una gama de teclados con el diseño de teclas de modificador de Mac. Mientras que algunos teclados “de tamaño completo” solo tienen las teclas de control, comando y opción en un lado, este teclado las tiene en ambos.

Hay muchas formas de personalizar el teclado, y muchas teclas de función han recibido nuevas tareas útiles. Por ejemplo, las teclas F5 a F7 ahora silencian y desactivan el micrófono interno, lanzan el selector de emojis y activan la función de dictado.

He usado teclados de Logitech durante mucho tiempo, prefiriéndolos sobre las ofertas de Apple. Durante años, usé el teclado Mac solar K750 de Logitech y me encantaba la sensación que tenía. Después de usar el K750 durante años, naturalmente me gusta el teclado MX Keys S.

Reseña del Logitech MX Keys S: La experiencia de escritura

El Logitech MX Keys S tiene muchas características únicas, las cuales discutiré a continuación. Pero todas las características del mundo no te servirán si estás escribiendo en un teclado que no se siente bien.

El Logitech MX Keys S viene en un empaque sin plásticos.

No todos tienen el mismo gusto en teclados. Mientras que a mí me gusta la sensación del Magic Keyboard de Apple, nunca ha sido mi experiencia favorita al escribir.

También he usado teclados mecánicos como el Keychron Q1 HE, que anteriormente revisé y me gustó por su sensación personalizable y receptiva.

Se supone que las teclas mecánicas hacen que escribir sea más fácil, pero algo en ellas hace que mis dedos se cansen con el tiempo. El Keychron Q1 HE finalmente me cansó los dedos, aunque no tanto como los teclados mecánicos con una respuesta táctil no ajustable.

El Logitech MX Keys S no es un teclado mecánico, aunque confusamente, un teclado mecánico es parte de la línea MX.

Para mis dedos, el Logitech MX Keys S es una mejora significativa sobre la sensación del Apple Magic Keyboard, y la de mi querido y ahora fallecido K750 para Mac.

Las teclas tienen bordes redondeados, los cuales algunos mecanógrafos de alta velocidad como yo prefieren. Los bordes biselados facilitan deslizar los dedos de una tecla a otra.

A diferencia de las teclas resbaladizas de Apple, las teclas del MX Keys S tienen un acabado mate más típico de los teclados mecánicos. La fricción en las teclas proporciona retroalimentación táctil, por lo que siempre sé cuando mi dedo está en una tecla.

El acabado mate y los pozos profundos en cada tecla mantienen mis dedos centrados, mientras que los bordes redondeados me permiten deslizarme entre teclas.

El borde superior grueso del Logitech MX Keys S tiene solo una luz de encendido, y en la parte trasera hay un puerto USB-C para carga y uso no inalámbrico.

El borde superior sirve a una función más importante, que queda clara cuando se voltea el teclado. El MX Keys S está elevado en la parte trasera y se inclina hacia abajo para una experiencia de escritura cómoda.

El tope que eleva el teclado está conectado al borde superior del teclado, y sospecho que también alberga las baterías recargables.

A algunas personas no les gusta un teclado elevado en un ángulo. Prefiero escribir con el teclado en un ángulo, tanto que imprimí en 3D un soporte para el teclado de Apple para obtenerlo inclinado como me gusta.

Reseña del Logitech MX Keys S: La característica faltante

Lo único que Apple ofrece en un teclado y que falta en el Logitech MX Keys S es el sensor Touch ID que se encuentra en el Apple Magic Keyboard con Touch ID.

La ausencia no es culpa de Logitech. Es poco probable que Apple abra la autenticación biométrica a una empresa de terceros.

El Apple Magic Keyboard con Touch ID es más caro que el Apple Magic Keyboard estándar. La falta de un sensor de huellas dactilares solo es un problema si dependes regularmente de Touch ID para la autenticación. Yo uso Touch ID bastante, sobre todo para iniciar sesión en sitios web.

Recientemente, he estado usando el navegador Arc, que se basa en Chromium y utiliza extensiones de Chrome. La extensión de 1Password facilita iniciar sesión en muchos sitios web con cero clics.

Con 1Password tan bien integrado en mi navegador, cada vez uso menos el Touch ID.

Me gusta tanto el Logitech MX Keys S que probablemente aceptaré la inconveniencia de no tener Touch ID, al menos en la Mac donde hago la mayoría de mi escritura.

Reseña del Logitech MX Keys S: Iluminación inteligente y duración de la batería

El MX Keys S tiene sensores de proximidad que detectan cuando las manos se acercan a las teclas, activando la retroiluminación.

Dado que la retroiluminación es una fuente importante de consumo de energía, las teclas se iluminan según la luz ambiente. Los sensores de luz mantienen las teclas sin iluminación en una habitación brillante y evitan luces demasiado brillantes cuando se usa en una habitación oscura.

Los sensores en el teclado detectan cuando las manos se acercan, encendiendo la retroiluminación para escribir y apagándola si un usuario se aleja.

El software permite personalizar el brillo y la duración de la retroiluminación. Por ejemplo, si te gustan las teclas super brillantes que se desvanecen lentamente cuando alejas las manos, es fácil configurarlo.

La automatización de la retroiluminación es particularmente importante para un teclado inalámbrico. Con la retroiluminación encendida, Logitech afirma una duración de la batería de 10 horas entre cargas. Sin retroiluminación, afirma cinco meses. Esa es una diferencia significativa.

Reseña del Logitech MX Keys S: Diseño para Mac y toneladas de características

Logitech es una de las pocas empresas que ofrece una amplia gama de teclados específicos para Mac. El MX Keys S es idéntico al Magic Keyboard en diseño de teclas, pero algunas características especiales están conectadas a teclas que generalmente no se usan.

El Logitech MX Keys S (arriba) y el Apple Magic Keyboard (abajo).

La tecla F5 se ha remapeado para lanzar dictado, F6 lanza el menú de emojis y F7 silencia y desactiva el micrófono. Esta última tecla ha sido particularmente útil en llamadas de conferencia recientes. Moverse al botón de silencio en Zoom lleva unos segundos y es mucho más rápido con una tecla dedicada.

Del F13 al F15 generalmente no se utilizan en los teclados, pero el Logitech MX Keys S utiliza estos botones para cambiar la conexión para hasta tres dispositivos. He configurado el teclado para que funcione con mi Mac Studio, MacBook Air y un iPad. Con solo presionar un botón, el teclado cambia entre estos dispositivos.

Logitech no se detiene en la tecla F15. El software gratuito de Logitech, Logi Options+, permite la personalización del teclado. Al ejecutar el software Options+ se habilita la captura de pantalla usando el botón F17.

Para lanzar Spotlight, puedes tocar la tecla F18. Para bloquear las distracciones directamente desde el teclado, el botón F19 activa el No Molestar.

Reseña del Logitech MX Keys S: El poder de la automatización

El software Options+ de Logitech es una herramienta de personalización y automatización que funciona en toda la línea de productos de Logitech. Lo he estado usando para automatizar mi ratón Logitech MX Master durante años, y se ha convertido en una parte clave de mi proceso de edición de video.

Options+ permite una personalización profunda de los dispositivos de Logitech.

Con el MX Keys S, Options+ permite la creación de macros, que Logitech llama Smart Actions. Options+ ofrece muchos Smart Actions de inicio para comenzar.

Hay una acción para iniciar todas tus aplicaciones de trabajo al comienzo del día. Otra se prepara para una llamada de Zoom llevando la aplicación, lanzando Notas y configurando tu Mac en No Molestar.

Hay casi tres docenas de Smart Actions de muestra. Crear acciones es simplemente elegir disparadores y acciones, todas las cuales se pueden encadenar. La interfaz es casi idéntica a IFTTT y Zapier, por lo que será familiar para los fanáticos de la automatización.

Aunque no lo probé, la aplicación Options+ también permite copiar y pegar texto entre computadoras. Los productos Apple pueden hacer esto con el Portapapeles Universal, pero la versión de Logitech permite copiar y pegar entre máquinas Windows y Mac.

Options+ también ofrece una herramienta de IA dubitativamente útil llamada Prompt Builder. Prompt Builder te permite hacer pequeñas consultas y realizar cambios a partir de tu texto seleccionado. Si bien resumir texto copiando un sitio web suena conveniente, es poco probable que se use, especialmente cuando tantas aplicaciones incluyen herramientas de IA.

Reseña del Logitech MX Keys S: Teclado sólido con toneladas de características

Las personas son muy particulares sobre los teclados. Lo que se siente genial para una persona se siente horrible para otra.

El Logitech MX Keys S se combina bien con otros accesorios de Logitech.

El Logitech MX Keys S es un teclado de calidad intermedia en cuanto a la sensación de las teclas. No requiere una escritura forzada como un teclado mecánico y no es tan blando como el Magic Keyboard de Apple.

Como alguien que ha usado teclados de Logitech durante años, tengo afinidad por cómo se sienten. Incluso como usuario de Logitech de mucho tiempo, encuentro que el MX Keys S es una mejora sobre diseños anteriores.

Las características integradas en este teclado lo hacen mejor que la mayoría. Soy un gran aficionado a la automatización, y simplificar tareas a través de la programación inteligente del teclado me permite realizar tareas rápidamente.

La aplicación Options+ administra el ecosistema de Logitech, controlando las características y funcionalidades de teclados, ratones y cámaras web.

Encontrar un teclado con más que ofrecer que el Logitech MX Keys S sería difícil.

Reseña del Logitech MX Keys S: Pros

Sensación sólida al escribir

Abundancia de características

Software fácil de usar que permite personalización y automatización

Cambio con un solo toque de computadoras conectadas

Reseña del Logitech MX Keys S: Contras

Sin Touch ID

Duración de la batería relativamente limitada con la retroiluminación encendida

Calificación del Logitech MX Keys S: 4.5 de 5

Dónde comprar el Logitech MX Keys S

El Logitech MX Keys S está disponible en blanco o negro, y ambas versiones cuestan $110. El Logitech MX Keys S está disponible en Amazon