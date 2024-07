Gran mayoría es una espada de doble filo para el gobierno laborista, dicen aliados.

“

Desbloquee la Digestión del Editor de forma gratuita

Roula Khalaf, Editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este boletín semanal.

Sir Keir Starmer ha insistido en que la victoria arrolladora del Partido Laborista en las elecciones del jueves es prueba de que el país quería la versión de cambio de su partido, a pesar de solo obtener el 34 por ciento del voto total.

“A medida que se aclara el resultado del jueves, lo que está volviéndose claro creo que para todos ver es el estado de ánimo de la nación, del país es el mandato que tenemos para implementar el cambio”, dijo en una conferencia de prensa en Downing Street el sábado.

Sin embargo, los estrategas laboristas ya están analizando los resultados de las elecciones, advirtiendo que ganar una mayoría abrumadora en la Cámara de los Comunes —con un número relativamente bajo de votos— podría ser un arma de doble filo.

El Partido Laborista ganó su victoria electoral gracias al voto táctico y la división del apoyo de derecha entre los Tories y Reform UK.

Los asesores del partido no pudieron contener su alegría por ganar unas elecciones generales por primera vez en 19 años. Pero también eran conscientes de que mientras gobiernos anteriores pudieron culpar a mayorías pequeñas o parlamentos colgados por el lento progreso, Sir Keir Starmer no tendrá ese lujo.

Tener una gran mayoría era una bendición mixta cuando se trata de las expectativas públicas de implementar cambios en un momento de finanzas públicas ajustadas, señalaron.

“Lo que sucede al tener una mayoría de casi 200 es que la gente piensa que eso te da luz verde para hacer todo, que hay una varita mágica para lograr resultados”, dijo una figura destacada del Partido Laborista. “Pero no funciona así, no puedes simplemente aprobar un proyecto de ley y hacer que de repente el NHS no tenga problemas financieros”, añadieron.

El equipo de Starmer quedó sorprendido por la fuerza del voto pro-palestino en algunas zonas musulmanas, lo que llevó a la pérdida de cinco escaños y casi se cobra las cabezas de dos de las figuras más destacadas del partido: Wes Streeting y Jess Phillips. El Partido Laborista fue criticado el año pasado por negarse inicialmente a respaldar un alto al fuego en Gaza.

Los diputados laboristas que perdieron sus escaños incluyeron a Jonathan Ashworth, ex secretario general de pagos y aliado cercano de Starmer, en Leicester South, que tiene una gran población musulmana.

Morgan McSweeney, jefe de campañas laboristas, llevará a cabo una revisión del desempeño en las elecciones en las próximas semanas junto con el think-tank Labour Together para encontrar lecciones para las próximas elecciones en cinco años.

Los asesores de Starmer son conscientes de que el partido apenas obtuvo un tercio del voto total —menos de lo que su predecesor Jeremy Corbyn obtuvo en las elecciones de 2017 cuando el partido fue derrotado, pero más eficientemente distribuido en todo el país.

También reconocen que el nuevo equilibrio de la Cámara de los Comunes está notablemente en desacuerdo con las preferencias de voto. Los partidos de izquierda ahora representan el 78 por ciento de la Cámara de los Comunes, a pesar de obtener el 57 por ciento del voto.

Es probable que el Partido Laborista sienta presión de algunos de sus propios diputados de base, y de la llegada de cuatro diputados verdes al parlamento, para inclinarse hacia la izquierda. Pero los aliados de Starmer están decididos a resistir.

“Sabemos que no podemos desviarnos ni un milímetro hacia la izquierda ahora que estamos en el gobierno, somos completamente conscientes de que sería políticamente peligroso”, dijo uno. “Keir fue muy claro al respecto en su discurso.”

Dirigiéndose a cientos de seguidores reunidos en el Tate Modern después del amanecer, Starmer dijo: “Dirigimos un Partido Laborista cambiado y gobernaremos como un Partido Laborista cambiado.”

Estas palabras fueron un eco deliberado de la promesa de Tony Blair en su discurso de victoria electoral de 1997 de que “nos presentamos en la carrera por el cargo como Nuevo Laborismo, gobernaremos como Nuevo Laborismo”.

Recomendado

La amplia mayoría laborista debería facilitarle a Starmer llevar a cabo su programa legislativo en el parlamento, con un Discurso de la Corona programado para el 17 de julio que incluirá el establecimiento de Great British Energy, una nueva empresa pública de energía limpia, y un paquete de reformas laborales.

Starmer enfrentará presión de sus propias filas laboristas en un puñado de temas, por ejemplo, su insistencia durante la campaña en que no había dinero para revertir el tope de beneficios de dos hijos del gobierno, que evita que las familias reclamen apoyo para más de dos hijos.

Durante la conferencia de prensa del sábado, se le preguntó si reconsideraría el tope de dos hijos ahora que era primer ministro.

“Dije cosas duras en la campaña porque las pensaba”, respondió. “No iba a decir cosas bonitas en el camino para luego decir en mi primera conferencia de prensa tres días después que ‘no podemos hacer nada de eso’ . . . el beneficio infantil es un ejemplo de esas decisiones difíciles.”

Los diputados pro-UE podrían empezar a promover la idea de que Gran Bretaña se vuelva a unir al mercado único, a pesar de que Starmer haya dicho que eso no sucederá en su vida. Pero por ahora, al menos, estas son preocupaciones de bajo nivel para el liderazgo laborista al encontrarse siendo la fuerza dominante en la política británica.

No hay ejemplo en la memoria reciente de un importante partido político que se recupere de una gran derrota a una victoria en tan solo cinco años.

Los diputados y asesores laboristas disfrutan de la sensación de ser ganadores por primera vez en mucho tiempo. “Sigo queriendo llorar, pero son lágrimas de felicidad”, dijo un miembro del personal.

“