Gran mayoría cree que Trump “controlará la inmigración ilegal”: encuesta

Una gran mayoría de estadounidenses cree que el presidente electo Donald Trump controlará la inmigración ilegal, ya que el presidente electo tiene en la mira una campaña histórica de deportación masiva y medidas adicionales de seguridad fronteriza cuando asuma el cargo este mes.

Una encuesta de Gallup publicada el jueves encontró que el 68% de los estadounidenses predice que Trump controlará la inmigración ilegal. Solo el 28% de los encuestados dijo que no.

Trump hizo de la lucha contra la inmigración ilegal la piedra angular de su campaña presidencial, ya que el país se tambaleaba ante una histórica crisis migratoria en la frontera sur.

Trump ha prometido lanzar la “mayor operación de deportación doméstica en la historia de Estados Unidos”. El ex presidente también ha prometido invocar la Ley de Enemigos Alienígenas para “eliminar a todos los miembros conocidos o sospechosos de pandillas, traficantes de drogas o miembros de cárteles de Estados Unidos” y cambiar la aplicación de la ley hacia la aplicación de inmigración. También ha prometido reanudar la construcción de un muro en la frontera sur. La construcción comenzó en su primer mandato pero fue en gran parte detenida por la administración Biden.

Fox Digital ha informado anteriormente sobre planes para aumentar el uso de monitores de tobillo entre aquellos que no pueden ser detenidos y la posibilidad de expandir la detención de inmigrantes cerca de áreas metropolitanas importantes. Trump ha nombrado al ex director interino de ICE, Tom Homan, como zar de fronteras y nominado a la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, para ser la próxima secretaria de Seguridad Nacional.

Otras cuestiones en las que los encuestados creen que Trump tendrá éxito incluyen la reducción del desempleo (60%), mantener a Estados Unidos a salvo del terrorismo (60%), mejorar la economía (58%) y mantener al país fuera de la guerra (55%).

Mayorías también creen que Trump recortará impuestos, reducirá la tasa de criminalidad y “aumentará el respeto por Estados Unidos en el extranjero”.

Aquéllos encuestados estaban menos convencidos, sin embargo, de que Trump mejore la atención médica (40%), mejore el medio ambiente (35%) y cure las divisiones políticas en el país (33%).

Una encuesta de Fox News en diciembre encontró que la mayoría de los votantes estaban emocionados con la próxima administración. Al menos la mitad dijo que estaban esperanzados (54%) o aliviados (50%), y un poco menos de la mitad se siente emocionado (48%).

La encuesta encontró que la economía sigue siendo el tema más importante (34%), con la inmigración y la seguridad fronteriza en un distante segundo lugar (21%). Ningún otro tema alcanzó los dos dígitos, incluido el aborto (7%), que fue un tema destacado durante todo el año.

