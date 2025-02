Gran Bretaña no prosperará en un mundo donde impera la ley del más fuerte.

Desbloquea el Editor’s Digest de forma gratuita

Hay un nuevo villano de James Bond en la política británica. El fiscal general, Lord Hermer, se encuentra bajo ataque por ser un defensor estricto de la ley. Colegas y oponentes hablan despectivamente de “Hermerismo”. Los forasteros podrían encontrar los ataques extraños. ¿Desde cuándo una firme creencia en defender el estado de derecho se convirtió en un distintivo de deshonra?

Hay dos dimensiones en los ataques. El primero son los ataques políticos ad hominem por sus puntos de vista de izquierda y los clientes que representó anteriormente. Se ha convertido en un proxy para críticos de Sir Keir Starmer, quien nombró y ennobleció a su viejo amigo como el principal oficial de la ley del gobierno. El segundo se relaciona con el tema más importante del compromiso de Gran Bretaña con el estado de derecho internacional y nacional. La verdadera ofensa de Hermer es su devoción a este principio cuando muchos de la derecha populista no quieren restricciones judiciales sobre el ejecutivo.

Hermer, un destacado abogado de derechos humanos, fue un nombramiento declarativo por parte de Starmer. En una conferencia el año pasado, declaró que su misión era la “restauración de nuestra reputación como un país que defiende el estado de derecho en cada momento y al incrustar resistencia para rechazar el desafío populista”. En contraste con los años de Boris Johnson, el Reino Unido sería un defensor de los tribunales internacionales y defendería a jueces y abogados de populistas que trabajan “para disminuir su legitimidad”. Un firme defensor de la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional y la Convención Europea de Derechos Humanos, encarna perfectamente el ataque Tory de que Labour es un gobierno de “abogados de izquierda no líderes” que priorizan los puntos de vista de izquierda sobre los intereses británicos.

Lord Falconer, ex Lord Canciller laborista, disputa la caricatura de Hermer como “un abogado de izquierda loco”. Pero está creando enemigos en su propio bando. Sus colegas lo acusan de ser un obstaculizador que ha animado a los abogados del gobierno a resistirse con fuerza a medidas que consideran ilegales. El par laborista Lord Maurice Glasman lo denunció como un “arrogante tonto progresista”. Algunos ataques son delirantes, un artículo lo acusó a él y a Starmer de haber “envenenado a nuestros niños contra Gran Bretaña”.

Otros ataques surgen de un acuerdo con Mauricio, cediendo la soberanía de las estratégicamente importantes Islas Chagos después de un fallo adverso de la CIJ (aunque con un arrendamiento de 99 años para la base militar de Diego García). El asunto antecede a Hermer, cuyo papel se ha exagerado, y en el poder, los Conservadores habían aceptado el fallo.

Pero el destino de Hermer es secundario a la gran batalla por el estado de derecho global. Los oponentes argumentan que los tribunales y organismos internacionales, una vez establecidos a imagen y semejanza del Reino Unido, han cambiado. La influencia de Rusia, China y el sur global los está haciendo menos favorables al Reino Unido. El panel de la CIJ que dictaminó sobre el acuerdo de Chagos incluía jueces de antiguas colonias europeas, así como de Rusia y China. Si EE. UU. de Trump y otros están ignorando el derecho internacional, argumentan los críticos, el Reino Unido se debilita aferrándose a él.

La CEDH (incorporada a la ley británica) es más compleja. Subordina las leyes internas a los fallos de un tribunal supranacional cuyo alcance ha crecido significativamente más allá de su mandato de posguerra. Los Tories y Reform UK de Nigel Farage citan casos de los tribunales que impiden la deportación de criminales extranjeros o migrantes ilegales en bases de la CEDH como el derecho a la vida familiar. Quieren que Gran Bretaña se retire.

Hermer y Starmer están comprometidos con la CEDH y argumentan que las críticas están exageradas. (Muchas deportaciones son bloqueadas por países que se niegan a recibir a las personas de vuelta). Pero no pueden ignorar los desafíos políticos. Es un territorio peligroso para la ley cuando los votantes razonables no pueden entender por qué los jueces obligan a un país a admitir o no deportar criminales violentos. Reformar la convención es extremadamente difícil, puede ser que solo aquellos que la apoyan puedan lograr un cambio. Pero sin ella, la CEDH es cada vez más un arma para, en lugar de un baluarte contra, los populistas.

Aunque la CEDH es un desafío particular, hay un contraargumento vital contra aquellos que se oponen al derecho internacional en general. El Reino Unido ya no es una potencia mundial. No forma parte de ningún bloque político importante y depende de organismos que defienden el orden basado en reglas. No prosperará en un oeste salvaje donde Rusia puede invadir Ucrania sin consecuencias o Trump aterrorizar a Groenlandia.

Gran Bretaña tiene un interés en luchar por el orden de la posguerra que ayudó a diseñar. Es una cosa cuestionar los términos del acuerdo de Chagos pero es más difícil decirles a las muchas naciones que ya ven el derecho internacional como un instrumento de Occidente que pueden abandonarlo en el momento en que resulte inconveniente. A pesar de los retrocesos ocasionales, el Reino Unido tiene un interés en preservar el sistema.

Ser considerado como una nación que defiende la ley también ofrece ventajas económicas. Hay valor para los inversores en que el Reino Unido sea considerado como una nación estable donde la ley se aplica predeciblemente.

Hermer está haciendo el trabajo para el que Starmer lo contrató. Necesita mejorar las relaciones con los diputados laboristas. Pero ahora está políticamente expuesto a un grado que podría socavar su causa. Puede que no haya una ruptura inminente, pero pocos dudan de que el primer ministro sea lo suficientemente despiadado como para deshacerse de él si es necesario.

De cualquier manera, el interés propio de Gran Bretaña radica en luchar contra los esfuerzos por erosionar el derecho internacional. La alternativa es un retorno al enfoque de la ley del más fuerte que Trump parece estar apresurando. Esto puede servir a EE. UU. o China, pero aquellos que piensan que beneficia al Reino Unido tienen una visión obsoleta de su peso en el mundo.

