Gran Bretaña no necesita seguir el camino de Estados Unidos o la Unión Europea en IA.

“

Desbloquee el Editor’s Digest de forma gratuita

Roula Khalaf, Editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este boletín semanal.

El escritor es el primer ministro del Reino Unido

La inteligencia artificial es la oportunidad definitoria de nuestra generación. No es una tecnología que esté por venir. Ya está aquí, cambiando materialmente vidas. Está previniendo enfermedades en nuestro sistema de salud. Está creando nuevas empresas emocionantes en nuestra economía. Está empujando los límites del descubrimiento científico en nuestras universidades. Y está potenciando el plan de este gobierno para transformar el país.

Tomemos los tiempos de espera en el sistema de salud. Utilizaremos la inteligencia artificial para reducirlos ocupando citas que los pacientes ya no pueden cumplir y reprogramando rápidamente. O tomemos la escolarización de sus hijos. Ampliaremos las oportunidades para que los maestros utilicen la inteligencia artificial para personalizar las lecciones específicamente a las necesidades de su hijo. Las posibilidades son infinitas. La inteligencia artificial puede apoyar a las pequeñas empresas con su mantenimiento de registros. Puede detectar baches más rápidamente. Puede ayudar a acelerar las solicitudes de planificación para que Gran Bretaña vuelva a construir. Así sucesivamente. En los próximos años, casi ningún aspecto de nuestra sociedad quedará intacto.

Gran Bretaña debería estar emocionada por esto. Por un lado, ofrece una esperanza creíble de un impulso tan deseado en la productividad del sector público. Enfermeras, trabajadores sociales, maestros, agentes de policía: para millones de trabajadores de primera línea, la inteligencia artificial puede dar el regalo precioso del tiempo. Esto significa que pueden reenfocarse en los aspectos de cuidado y conexión de su trabajo que a menudo quedan sepultados bajo la burocracia. Esa es la maravillosa ironía de la inteligencia artificial en el sector público. Proporciona una oportunidad de hacer que los servicios se sientan más humanos.

Del mismo modo, como el tercer mercado de inteligencia artificial más grande del mundo, Gran Bretaña está bien posicionada para aprovechar las oportunidades de crecimiento. Numerosas empresas líderes en inteligencia artificial ya tienen su sede en Gran Bretaña. Nuestras universidades están repletas de talento científico. Tenemos un ecosistema tecnológico próspero con algunos de los mejores emprendedores del planeta. Nuestra infraestructura de seguridad de inteligencia artificial es realmente líder mundial. Y nuestros valores de democracia, comercio abierto y estado de derecho son ideales para esta prueba. Nuestros valores son absolutamente críticos para el libre intercambio de ideas necesario para maximizar verdaderamente el potencial de la inteligencia artificial.

Sin embargo, no podemos quedarnos complacientes y esperar a que la competencia nos alcance. La carrera global por el liderazgo en inteligencia artificial es rápida y se está acelerando. Algunos países lograrán avances en inteligencia artificial y los exportarán al mundo. Otros se quedarán comprando esos avances e importándolos. No creo que el gobierno deba ser pasivo o neutral al respecto: este es el pan y la mantequilla de la política industrial. La inteligencia artificial es la fuerza de cambio más grande en el mundo en este momento. Estoy decidido a aprovecharla para abrir una era dorada de reforma del servicio público. Y estoy decidido a que el Reino Unido sea el mejor lugar para iniciar y hacer crecer un negocio de inteligencia artificial. Sé que el crecimiento en esta área no puede ser liderado por el estado. Pero es absolutamente responsabilidad del gobierno asegurarse de que se den las condiciones adecuadas.

Es por eso que, días después de nuestra elección, encargué al capitalista de riesgo Matt Clifford que desarrollara un plan para aprovechar el potencial ilimitado de la inteligencia artificial. Hoy, lanzamos ese plan y llevamos adelante los resultados.

Crearemos nuevas zonas de crecimiento de inteligencia artificial y daremos nueva vida a antiguos sitios industriales en todo el país. Aumentaremos la capacidad de cálculo del sector público —el motor de poder de la inteligencia artificial— en un factor de al menos 20. Estableceremos un régimen de acceso a datos de oro, con una Biblioteca Nacional de Datos, un régimen de derechos de autor claro y confiable, y una nueva determinación para desbloquear el potencial innovador de los datos del NHS. Y derribaremos los bloqueos ridículos en nuestro sistema de planificación que impiden que se inviertan miles de millones en los centros de datos y conectores de red en los que la inteligencia artificial depende.

No se equivoquen: estas reformas ya están comenzando a dar frutos. Solo el lunes, Vantage Data Centers confirmó que invertirá más de £12 mil millones en nuevos centros de datos en todo el país, incluida la construcción de uno de los centros de datos más grandes de Europa en Gales. Eso debería crear 11,500 empleos en inteligencia artificial y construcción. Y es una muestra de lo que está por venir.

Porque Gran Bretaña no solo debería estar emocionada por la inteligencia artificial —debería estar segura. No necesitamos seguir el camino de regulación de la inteligencia artificial de Estados Unidos o la UE — podemos seguir nuestro propio camino, tomando un enfoque distintivamente británico que probará la inteligencia artificial mucho antes de regularla, para que todo lo que hagamos sea proporcionado y basad en la ciencia. Y junto con eso, una oferta a los inversores de estabilidad, pragmatismo y el buen sentido que esperarían de los valores democráticos británicos.

En resumen, ese es nuestro mensaje para cualquiera que trabaje en la frontera de la inteligencia artificial: echen un vistazo a Gran Bretaña. Nuestra ambición es ser el mejor socio estatal para usted en cualquier parte del mundo. Podemos ver el futuro, estamos corriendo hacia él y respaldamos a nuestros constructores. Porque sabemos que la inteligencia artificial ha llegado como la fuerza definitiva para el cambio y la renovación nacional.

“