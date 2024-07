Gran Bretaña necesita un nuevo comienzo.

Desbloquee la Digestión del Editor de forma gratuita

En dos ocasiones en el último medio siglo, en los giros hacia los Conservadores de Margaret Thatcher en 1979 y hacia el Nuevo Laborismo de Tony Blair en 1997, las elecciones han provocado un cambio radical en la política británica. Hoy en día, el país está al borde de otro cambio trascendental. Los votantes parecen haber decidido que, después de 14 años a menudo turbulentos en el cargo abarcando cinco primeros ministros, el tiempo del partido Conservador ha terminado. Seguramente no puede haber otra conclusión.

Ningún partido en el poder durante tanto tiempo puede escapar a un juicio, y no desde al menos 1979 ha habido gobierno alguno que haya dejado los asuntos nacionales en un estado desesperado. El crecimiento económico y los salarios reales desde 2010 se han quedado muy rezagados respecto a la tendencia histórica desde la guerra. La carga fiscal es cercana a un récord posterior a 1945, la deuda gubernamental en su punto más alto en comparación con la producción en 60 años. Sin embargo, los servicios públicos se están desmoronando. Las defensas de Gran Bretaña están debilitadas.

Los Conservadores pueden señalar shocks externos: las secuelas de la crisis financiera y la gran recesión; una pandemia global y la invasión de Ucrania por parte de Vladimir Putin. Sin embargo, gran parte del daño fue autoinfligido. La austeridad prolongada debilitó lo público. Liz Truss como primera ministra en 2022 provocó descuidadamente una crisis de mercado. El Brexit, el proyecto definitorio de esta era Tory, ha resultado un acto de grave autodaño económico.

Durante el proceso febril de retirada de la UE, el gobierno de Boris Johnson jugó rápido y suelto con el estado de derecho, socavando el respeto público por la política e instituciones. La reputación de Gran Bretaña se vio disminuida a los ojos de sus aliados. Rishi Sunak ha tomado medidas para enderezar el rumbo del estado; Jeremy Hunt ha sido un canciller serio. Pero el primer ministro no parece, ni siquiera ahora, ser el amo de un partido sumido en rencillas y corrupción. Con demasiada frecuencia desde 2010, el Partido Conservador ha priorizado la gestión de su política partidista fracturada sobre el gobierno sólido de Gran Bretaña.

El Financial Times no tiene una afiliación política fija. Creemos en la democracia liberal, el libre comercio y la empresa privada, y en una Gran Bretaña abierta y proyectada hacia afuera. A menudo esto nos ha alineado más con los Conservadores de Gran Bretaña. Pero esta generación de Tories ha malgastado su reputación como el partido de los negocios, y su reclamo de ser el partido natural del gobierno. El partido necesita un tiempo en la oposición para resolver sus diferencias internas. Sin embargo, no desearíamos ver a los Conservadores tan destrozados que sean incapaces de cumplir el papel de oposición viable que es vital para la política británica.

El Partido Laborista del Sir Keir Starmer está mejor situado hoy para proporcionar el liderazgo que el país necesita. Hace cinco años, bajo el izquierdista radical Jeremy Corbyn, la idea parecía fantasiosa. Starmer ha transformado lo que era un grupo caótico anhelando el intervencionismo fallido de los años 70 en un partido de gobierno creíble. Tanto los Conservadores como el Laborismo, infectados por diferentes cepas de populismo, abandonaron el centro en 2019. Es Laborista el que ha vuelto hacia él.

El FT sigue teniendo preocupaciones sobre los instintos intervencionistas del Laborismo y su fervor por la regulación. Su simpatía histórica por los sindicatos necesita equilibrarse con los intereses de los negocios y el público en general. Su entendible celo por distanciarse del corbynismo y su pasado de impuestos y gastos excesivos lo ha obligado a un exceso de cautela. Al igual que con los Conservadores, sus suposiciones fiscales irrealistas lo dejarán luchando por financiar e invertir en un NHS y otros servicios públicos rotos. En muchas cuestiones domésticas, las respuestas del Laborismo se quedan cortas. Su manifiesto a menudo soba por los bordes.

Aunque los desafíos específicos para Gran Bretaña son excepcionalmente difíciles, un nuevo gobierno asumirá también en un momento de gran agitación, con el orden internacional de posguerra en peligro. Deberá enfrentarse a las mismas misiones que las otras economías líderes: combatir el cambio climático y dominar la inteligencia artificial, y lidiar con una China en ascenso, una Rusia revisionista y, posiblemente, un segundo mandato de Trump en EE. UU.

Sin embargo, el Laborismo tiene ideas positivas, y Starmer y su canciller en la sombra han trabajado arduamente para relacionarse con los negocios y la City de Londres y recuperar su confianza. Un enfoque menos ideológico para el gobierno es bienvenido. El partido ha puesto con acierto la revitalización del crecimiento en el centro de su programa. La estabilidad, la previsibilidad y la competencia que promete han escaseado en la gobernanza del Reino Unido durante años. Son ingredientes necesarios para atraer inversión.

Los compromisos para reformar el sistema de planificación y descentralizar más poderes a las regiones se centran en restricciones importantes al crecimiento y la capacidad de construir los hogares e infraestructuras que la economía necesita. El compromiso de combatir el cambio climático e invertir en las oportunidades de la energía verde contrasta notablemente con los esfuerzos conservadores por convertir la transición verde en un tema de división.

El mayor peligro es que la estrategia de crecimiento del Laborismo resulte insuficiente, y es lamentable que su reticencia a hablar sobre la reconstrucción de las relaciones comerciales con la UE cierre otra vía para impulsar la economía. Pronto tendrá que elegir entre fuertes recortes al gasto público, cambiar sus reglas fiscales, o tirar de la palanca fiscal; el Instituto de Estudios Fiscales advierte que los compromisos de aumentar el gasto en términos reales en salud, educación y defensa implicarían recortes en otros servicios públicos por un total de £9 mil millones al año para 2028. A pesar de proclamarse el partido de la creación de riqueza, un gobierno laborista podría acabar apuntando a los creadores de riqueza.

Pocas opciones políticas, sin embargo, son ideales. Gran Bretaña debe elegir entre un partido Conservador polarizador que ha limitado su atractivo a un segmento cada vez más estrecho de la población, y un partido Laborista que parece querer gobernar para todo el país. Los riesgos de quedarse con los titulares exhaustos superan a los de traer un nuevo gobierno. Gran parte del país anhela un nuevo comienzo. Debe darse oportunidad al Laborismo de proporcionarlo.