Gran Bretaña está haciendo lobby a los republicanos de Estados Unidos sobre Ucrania. Aquí está el por qué.

Cuando David Cameron, secretario de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña y ex primer ministro, visitó Washington el mes pasado, se tomó un tiempo para presionar por el respaldo a Ucrania con la representante Marjorie Taylor Greene, la republicana de extrema derecha de Georgia que se opone firmemente a una mayor ayuda militar estadounidense al país.

La semana pasada, Boris Johnson, otro ex primer ministro, argumentó que la reelección de Donald J. Trump en la Casa Blanca no sería tan mala, siempre y cuando el Sr. Trump apoye a Ucrania. “Simplemente no puedo creer que Trump abandone a los ucranianos”, escribió el Sr. Johnson en una columna del Daily Mail que parecía más un llamamiento personal al candidato.

Si la “relación especial” entre Gran Bretaña y Estados Unidos ha tomado un tono de súplica especial en las últimas semanas, es porque Gran Bretaña, sólidamente apoyando a Ucrania, ahora ve su papel como de apoyo a un aliado para quien la ayuda al país sitiado se ha convertido en un obstáculo político.

Los diplomáticos británicos dijeron que el Sr. Cameron y otros altos funcionarios habían hecho de ello una prioridad para conectarse con los republicanos que eran hostiles a una mayor ayuda. Por razones de historia y geografía, Gran Bretaña reconoció que el apoyo no es tan “instintivo” para los estadounidenses como lo es para los británicos, según un diplomático de alto rango que habló bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad diplomática del asunto.

A diferencia de Estados Unidos, donde Ucrania se ha visto envuelta en una disputa con los republicanos sobre la política fronteriza del presidente Biden y ha quedado a la sombra de un Sr. Trump despectivo, el apoyo a Kyiv en Gran Bretaña ha permanecido firme, sin disminuir, y no partidista en los dos años desde la invasión rusa.

Incluso en un año electoral, cuando el gobierno conservador y sus opositores del Partido Laborista están chocando en casi todo, no hay ni un destello de luz entre ellos en Ucrania, el mayor desafío de política exterior que enfrenta el país.

Cuando el primer ministro Rishi Sunak anunció recientemente 2.5 mil millones de libras ($3.2 mil millones) de ayuda adicional para Ucrania, el líder laborista, Keir Starmer, inmediatamente prestó su apoyo. Gran Bretaña, el tercer mayor proveedor de armas después de Estados Unidos y Alemania, fue la primera potencia importante en comprometerse con nueva ayuda en 2024.

“Seguiremos unidos entre nuestros partidos políticos en defensa de Ucrania contra esa agresión de Putin”, dijo el Sr. Starmer. En una visita a las tropas británicas desplegadas en Estonia, cerca de la frontera rusa justo antes de Navidad, advirtió sobre los problemas que se gestan “cuando la política cede ante Putin”.

Ese consenso político refleja la opinión pública en Gran Bretaña. El 68 por ciento de la gente está a favor de la asistencia militar a Ucrania, y el 53 por ciento dice que la ayuda debería llegar allí “mientras sea necesario”, según una encuesta del British Foreign Policy Group en julio.

Muchos británicos ven la guerra en Ucrania, a poco más de tres horas en avión, como algo que está casi en su puerta, y su apoyo refleja el temor de que una victoria rusa representaría una amenaza existencial para la seguridad de Europa y Gran Bretaña.

El jefe del ejército británico, el general Patrick Sanders, advirtió en un discurso el miércoles que los británicos son ahora una “generación antes de la guerra”, que podrían ser presionados para hacer frente a una amenaza militar en Europa por parte de una Rusia audaz. Downing Street aclaró más tarde que el general Sanders no estaba abriendo la puerta al servicio militar en tiempos de paz.

Hay amplio precedente para que Gran Bretaña trate de estabilizar a un Estados Unidos tambaleante en conflictos internacionales. En 1990, cuando el presidente George H.W. Bush luchaba por construir una coalición de las Naciones Unidas para oponerse a Iraq después de que invadiera Kuwait, Margaret Thatcher le dijo famosamente: “Recuerda, George, este no es momento para dudar”.

En otros momentos, Gran Bretaña juega el papel del fiel escudero de Estados Unidos. El lunes, se unió a Estados Unidos en una segunda ronda de ataques aéreos contra los militantes hutíes en Yemen, horas después de una llamada telefónica entre el Sr. Sunak y el Sr. Biden, en la que acordaron la necesidad de combatir los intentos de los hutíes de bloquear el tráfico marítimo comercial en carriles marítimos internacionales.

Malcolm Chalmers, director adjunto del Real Instituto de Servicios Unidos de Londres, un grupo de reflexión, dijo que la cooperación británico-estadounidense en Yemen, y el impulso de Gran Bretaña en Washington por Ucrania, refleja la dinámica de avance y retroceso que ha caracterizado la relación transatlántica durante décadas.

“A veces la gente caracteriza mal la política de seguridad del Reino Unido como la de un perrito faldero de EE. UU.”, dijo. “El Reino Unido valora mucho sus relaciones con EE. UU., pero eso no significa que no presionaremos a EE. UU. si sentimos que no está en el lugar correcto”.

El contraste entre los aliados en Ucrania ha sido especialmente notable, en parte porque ambos están entrando en ciclos electorales en los que esas políticas son fácilmente sometidas a debates políticos más amplios. Figuras populistas de la era del Brexit como Nigel Farage aún vagan inquietamente al margen. El Sr. Farage, un conspicuo aliado del Sr. Trump que comparte sus puntos de vista más suaves sobre el presidente Vladimir Putin, apoya un nuevo partido antiinmigración, Reform UK, que algunos diputados conservadores temen que les quite votos.

Pero los conservadores, a diferencia de los republicanos, no tienen una “ala pro-Putinista” en su partido, dijo Lawrence Freedman, profesor emérito de estudios de guerra en el King’s College de Londres. En la medida en que algún líder británico pudiera haber buscado un acomodo con Rusia, dijo, probablemente habría sido el último líder laborista, Jeremy Corbyn.

El Sr. Corbyn, después de todo, alguna vez dijo que le gustaría ver a la OTAN “finalmente disolverse”. Comentarios como ese etiquetaron a Labour con la reputación de carecer de patriotismo, algo contra lo que el Sr. Starmer ha trabajado metódicamente para erradicar, junto con el antisemitismo que una vez contaminó a sus filas de extrema izquierda.

Desterrar esa historia puede ser otra razón por la que Ucrania no se ha convertido en una cuestión controvertida. Si bien es probable que las elecciones británicas estén impulsadas por preocupaciones económicas en lugar de seguridad nacional, los analistas dijeron que el Sr. Starmer necesitaba inmunizar a Labour de acusaciones de que es insuficientemente patriótico. La seguridad es uno de los pocos temas en los que las encuestas muestran que los votantes siguen confiando menos en Labour que en los conservadores.

“Existe un hilo en la historia de Labour de ser muy patriótico”, dijo Jonathan Powell, exjefe de gabinete de un primer ministro laborista, Tony Blair, quien se mantuvo fiel al presidente George W. Bush durante la guerra de Irak. “Pero Labour ha tenido problemas para convencer a la gente nuevamente de su patriotismo”. El Sr. Powell señaló que los bastiones tradicionales de Labour, incluido el antiguo distrito de Mr. Blair en el norte de Inglaterra, han sido durante mucho tiempo terrenos fértiles para el reclutamiento militar. Pero en 2019, impulsado por la promesa de Mr. Johnson de “concluir el Brexit”, los conservadores conquistaron muchos de estos escaños.

En un artículo el otoño pasado en el pro-Tory Daily Telegraph, el secretario de defensa en la sombra de Labour, John Healey, y el secretario de relaciones exteriores en la sombra, David Lammy, argumentaron que la disuasión nuclear de Gran Bretaña, así como su pertenencia a la OTAN, eran legados del gobierno laborista de Clement Attlee de la posguerra.

Los legisladores laboristas acusaron a los sucesivos gobiernos liderados por los conservadores de debilitar las fuerzas armadas de Gran Bretaña a través de años de recortes presupuestarios impuestos por la austeridad fiscal. “Durante los últimos 13 años”, escribieron Lammy y Healey, “nuestro ejército se ha reducido al tamaño más pequeño desde la época de Napoleón”.

Gran parte del apoyo de Gran Bretaña a Ucrania, por supuesto, está enraizada en su identidad cultural y nacional, que es más profunda que la política de los partidos. Como dijo el Sr. Powell, “la noción de una nación combativa que se esfuerza por sí misma es algo que entendemos”.

Gran Bretaña ha adoptado una postura dura contra Rusia desde que Winston Churchill advirtiera de una “Cortina de Hierro” después de la Segunda Guerra Mundial. Su cinismo sobre las motivaciones rusas se profundizó en 2018, después de que el Kremlin fuera acusado de envenenar a un exagente de inteligencia ruso y a su hija en Salisbury, Inglaterra, con un agente nervioso. Gran Bretaña culpó a la operación a la inteligencia militar rusa y expulsó a sus diplomáticos.

Pero una sucesión de primeros ministros conservadores también ha descubierto que el respaldo a Ucrania es una estrategia atractiva para un país que busca un papel posterior al Brexit en el escenario global. Sin tener que comprometer tropas propias, o incluso hacer un compromiso financiero más allá de este año, Gran Bretaña puede parecer un líder mundial a un costo relativamente modesto. “No es una gran carga para el Reino Unido adoptar esta política”, dijo el profesor Freedman. “Y si eres el primer movimiento, como lo ha sido el Reino Unido en una serie de cuestiones, puede poner a otros en movimiento también”.

