Gran Bretaña debe tener cuidado con el culto a la desregulación.

“

Desbloquee la newsletter de la Casa Blanca Watch de forma gratuita

Su guía sobre lo que significa la elección de los EE.UU. en 2024 para Washington y el mundo

Uno esperaría que después de unas semanas viendo a los escuadrones de ataque de Elon Musk arrasar la burocracia federal de los EE.UU., la gente se hubiera dado cuenta de que su impulso por la “eficiencia” no es exactamente como se anuncia.

Sin embargo, en lugar de considerar a la administración Trump como una advertencia, el culto de adorar la desregulación como algo necesariamente bueno ha adquirido un número preocupante de seguidores globales. Cuando Francia está de repente presionando a la UE por “una gran pausa regulatoria” sabes que las cosas no son normales. Pero es en el Reino Unido, donde la genuflexión habitual hacia los EE.UU. ha persistido a pesar de las culturas políticas y sistemas administrativos radicalmente diferentes, donde se encuentran los verdaderos creyentes.

Kemi Badenoch, líder del partido Conservador, dijo de manera extraña esta semana que el llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental de Musk (Doge) no había llegado lo suficientemente lejos. Al final de la primera semana de Trump, Simon Case, el ex jefe de la función pública del Reino Unido, escribió con admiración sobre la “extrema transparencia” del impulso a la eficiencia de los EE.UU. y dijo que podría proporcionar un modelo global para reinventar el gobierno. Dado el daño que Musk está causando día a día, este argumento ya ha envejecido extremadamente mal.

El primer ministro Sir Keir Starmer es mucho menos extremo y afortunadamente no citó a Trump como una inspiración, aunque sí trajo a colación la desregulación durante su primera llamada con el presidente de los EE.UU. Pero su gobierno aún ha mostrado algunas tendencias preocupantes en esta dirección. Más allá del compromiso de larga data y loable del Partido Laborista de facilitar la planificación de construcción e infraestructura, los discursos y escritos de los ministros ahora están rutinariamente repletos de invocaciones generales contra reglas excesivas.

Puede que consideres todo esto como una retórica empresarial vacía estándar, pero parece peligroso dar espacio al culto en un momento de tanta destructividad desregulatoria. Puedes estar seguro de que no estaba en el manifiesto electoral del Laborismo, que aparte del tema de la planificación tenía algunas palabras vagas sobre coordinar la regulación e implementar nuevas reglas sobre inteligencia artificial, un compromiso del que se está retirando rápidamente.

Si un gobierno aparentemente desesperado por cambiar la narrativa política va a aferrarse a cualquier idea etiquetada como desregulación, podría causar un daño serio. Navegando para encontrar el modelo económico que el Laborismo aparentemente no había concebido durante su oposición, la canciller Rachel Reeves llamó el mes pasado a los reguladores del Reino Unido y les pidió sus ideas sobre crecimiento. El gobierno luego despidió al presidente de la Autoridad de Competencia y Mercados (CMA) por no estar lo suficientemente dispuesto a aprobar fusiones.

La CMA ha sido durante mucho tiempo criticada por las grandes empresas, especialmente en tecnología, por bloquear adquisiciones y tardar demasiado en tomar decisiones. Ahora, se puede debatir sobre la política de competencia en el Reino Unido, tanto en el proceso como en el resultado. Pero preocupa que el gobierno parezca identificar los intereses de las grandes empresas con la promoción del crecimiento.

A diferencia de las normas de productos o las regulaciones verdes, la política de competencia no es simplemente una cuestión de proteger los intereses de los consumidores o del medio ambiente frente a los de las empresas. Los monopolios no regulados producen grandes ganancias para los monopolistas, pero tradicionalmente no producen crecimiento o innovación.

Si la economía de la industria tecnológica implica que el equilibrio entre restringir la dominancia del mercado y el crecimiento está obsoleto, deberíamos escuchar las razones. Si tu conclusión de la historia económica de los EE.UU. es mirar con buenos ojos unas semanas de desregulación trumpiana ignorando más de un siglo de políticas antimonopolio, lo estás haciendo mal.

Por supuesto, hay una enorme ironía aquí para el Reino Unido. Las reglas que afectan a las empresas no se escriben puramente por capricho de reguladores malignos. Muchas facilitan el crecimiento y son creadas con y a veces por las propias empresas. Por ejemplo, el uso del contenedor de envío de 20 pies que revolucionó el comercio mundial de mercancías aumentó enormemente después de que se adoptaran oficialmente normas de tamaño globales.

Por casualidad, el Reino Unido ha emprendido un experimento en desregulación radical en los últimos cinco años, desvinculándose de un sistema de normas oficiales principalmente desarrollado en asociación con empresas. El sistema era el mercado único y la unión aduanera de la UE y el experimento se llamaba Brexit. Se basó en falsedades absolutas sobre regulaciones de la UE sobre plátanos doblados y cosas por el estilo y está fracasando, costando quizás un 5 por ciento del PIB. Si el gobierno quiere un modelo de crecimiento entonces, irónicamente, volver a unirse al superestado regulatorio de la UE está ahí, y aún no he visto ningún argumento convincente de que estar fuera del marco regulatorio de la IA de la UE supere los beneficios. La negativa del gobierno a discutir adecuadamente el tema muestra que no es lo suficientemente serio respecto al crecimiento.

Hay un debate mesurado y coherente que se puede tener sobre la buena y mala regulación. Tomar inspiración de Musk, cuyo método de optimización es prácticamente literalmente “CTR-F [cosa que no me gusta]-SELECCIONAR-ELIMINAR”, definitivamente no es la solución. Seguir ciegamente las cruzadas contra la regulación —el uso de metáforas ridículamente anticuadas como “papeleo” y “plan” siempre es una señal de advertencia— puede terminar creando un daño masivo, y hacer o deshacer reglas apresuradamente para cumplir con un imperativo político es una forma segura de hacerlo mal.

[email protected]

“