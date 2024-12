Gran ataque aéreo ruso masivo apunta a la red eléctrica ucraniana

Las fuerzas rusas lanzaron un ataque aéreo masivo contra Ucrania durante la noche, con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky describiéndolo como “uno de los mayores ataques a nuestro sistema eléctrico”. Zelensky dijo en Telegram que las fuerzas rusas dispararon más de 90 misiles al sector energético del país, con 81 de los misiles derribados. Once misiles de crucero fueron interceptados por aviones de combate F-16 suministrados por occidente, dijo Zelensky. Antes de que los misiles fueran disparados, Rusia aparentemente desplegó casi 200 drones de combate en Ucrania. Zelensky renovó su llamado a los aliados occidentales para que suministren más sistemas de defensa aérea para detener los ataques. La Fuerza Aérea Ucraniana dijo que la ola de ataques se llevó a cabo con drones y misiles, así como con aviones de combate MiG-31 equipados con misiles hipersónicos Kinzhal. Los misiles Kinzhal fueron disparados contra objetivos del oeste de Ucrania cerca de la planta de calefacción de Burshtyn y la base aérea militar de Starokostiantyniv, dijeron observadores militares. Un número de misiles de crucero también habían impactado en la región de Odessa en el sur de Ucrania, según indicaron. Inicialmente no había confirmación de la escala de los ataques. El ministro de Energía ucraniano, German Galushchenko, publicó en Facebook que el sector energético había sido nuevamente atacado masivamente. Se implementaron cortes de energía de precaución en varias regiones para evitar sobrecargas en la red. Cuatro personas resultaron heridas en la región de Járkov en el noreste, informó en Telegram el gobernador militar regional, Oleh Syniehubov. El alcalde de la ciudad de Járkov, Ihor Terekhov, informó que un drone había impactado en un edificio residencial. Las fuerzas rusas han atacado repetidamente la infraestructura energética ucraniana durante los fríos meses de invierno desde el inicio de su invasión a gran escala en febrero de 2022. Las fuerzas ucranianas bajo presión En la línea del frente en el este de Ucrania, la situación para las fuerzas ucranianas continúa deteriorándose, según observadores militares. Un número no especificado de soldados estaban siendo amenazados con ser rodeados al sur de Kurakhove en la región de Donetsk, dijeron. El Estado Mayor General ucraniano no proporcionó detalles, pero solo informó de intensos combates alrededor de Kurachove. Se dice que Pokrovsk, a aproximadamente una hora en coche al norte, también está altamente disputado. Según los informes, las tropas rusas han realizado varios avances allí en los últimos días. Más civiles que habían permanecido en la ciudad a pesar del peligro fueron evacuados a lugares seguros.