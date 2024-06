Graham Norton supuestamente considera un cambio drástico en su carrera.

El amado irlandés tiene un popular programa de entrevistas en la BBC que se emite todos los viernes durante sus dos temporadas al año.

Se informa que Graham se pondrá detrás de la cámara como parte de una nueva aventura tras su salida de Virgin Radio.

La empresa de Norton, So Television, se asociará con Tiger Mountain production para producir la película con Dan Mazer, director de Bridget Jones.

Se informó que el rodaje comenzará hacia fin de año. Un informante le dijo a The Mirror: “La película ha sido financiada por Sky y se filmará en Irlanda en julio y agosto. No ha sido un camino fácil llegar a este punto, y el equipo de So ha encontrado que hacer películas es mucho más difícil de lo que esperaban.

“Pero este es un proyecto realmente emocionante y todos tienen grandes esperanzas en él ahora que la pelota está realmente en marcha.

“Las negociaciones están en curso con algunos actores de alto perfil que realmente harían que el guion cobrara vida.” Esto sucede después de su salida de su programa de Virgin Radio después de 13 años.

Graham agregó: “¡He tenido un tiempo brillante aquí con Maria, la chefs del Show Martha junto con mis invitados y el resto del equipo del Graham Norton Radio Show con Waitrose, pero estoy ansioso por tener mis fines de semana libres por primera vez en 13 años!”

Continuó: “Definitivamente no es un adiós, seguiré apareciendo aquí de vez en cuando en Virgin Radio, y estoy deseando volver cuando lo haga.”

El presentador de televisión fue reemplazado por Angela Scanlon, la estrella de BBC Strictly Come Dancing, después de su salida.