Graduados de Stanford se retiran de la ceremonia de graduación en protesta pro-Palestina.

Los graduados de la Universidad de Stanford salieron de su ceremonia de graduación el domingo en protesta por Palestina. En un video proporcionado por un espectador (ver arriba), varios graduados de Stanford salieron de su ceremonia de graduación con la bandera palestina como sus fajas. Los estudiantes y graduados exigen que la universidad deje de invertir en empresas que proporcionan fondos a Israel para la guerra contra Hamas. Chevron, Lockheed Martin y Hewlett-Packard están entre las empresas de las que los estudiantes y graduados quieren que la Universidad de Stanford retire fondos. Según un comunicado de prensa de la organización Stanford for Palestine, el grupo organizará una ceremonia alternativa llamada "La Graduación del Pueblo". La ceremonia honrará a las víctimas de genocidio en Palestina y la continuación de la organización estudiantil para la desinversión. Varias protestas de ambos lados de la guerra han comenzado en el campus de Stanford desde el 7 de octubre. Según NPR, más de 30,000 personas, en su mayoría civiles, han muerto en la guerra en curso en Gaza.