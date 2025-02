Gracias a Trump, Arabia Saudita tiene una gran semana en diplomacia.

Hace solo unos pocos años, Washington llamaba a Arabia Saudita un “pájaro” por sus violaciones de derechos humanos que acaparaban titulares. Los líderes empresariales occidentales cancelaron inversiones en el reino. Celebridades y estrellas del deporte recibieron críticas por participar en eventos allí.

Con su petróleo y su influencia regional, sin embargo, Arabia Saudita resultó ser demasiado útil para la administración de Biden para alejar al reino por mucho tiempo. Y solo unas semanas en el segundo mandato del presidente Trump, quien cultivó una relación cercana con el reino cuando estuvo en el cargo por última vez, la bolsa de Arabia Saudita vuelve a subir, aunque el enfoque de Trump en la región no siempre es del agrado de los saudíes.

Esta semana, toda la diplomacia se encuentra en Riad, la capital del reino. El viernes, se espera que los líderes árabes se reúnan para ultimar una contrapropuesta destinada a persuadir a Trump de no deportar a los aproximadamente dos millones de personas en Gaza a países árabes, principalmente Egipto y Jordania, y transformar la franja en una “Riviera del Medio Oriente”.

El martes, altos funcionarios estadounidenses y rusos se reunieron en Riad para iniciar conversaciones sobre el fin de la guerra en Ucrania y el restablecimiento de relaciones normales, otra importante prioridad de la política exterior de Trump. La delegación rusa se alojó en el hotel Ritz-Carlton, donde el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, encerró a cientos de poderosos empresarios y miembros de la familia real en una temprana búsqueda para consolidar el poder. (Arabia Saudita dijo que era una represión a la corrupción).

Esta vez, Arabia Saudita presentaba una imagen muy diferente, facilitando las conversaciones el martes con un menú de almuerzo de especialidades árabes y occidentales que incluía “una sinfonía de vieiras, gambas y salmón” y pastel de queso knafeh, según la televisión estatal rusa.

“País de paz”, rezaba la etiqueta que acompañaba algunas publicaciones en redes sociales sobre las conversaciones del martes desde las cuentas gubernamentales y de medios estatales. Otros tenían una etiqueta que llamaba al reino “capital de las decisiones mundiales”.

Al reunirse con los enviados seleccionados por Trump en Riad el lunes por la noche, el príncipe Mohammed les dijo: “Nos complacerá trabajar con usted y con el presidente Trump y su administración. Creo que podemos lograr cosas positivas, para Arabia Saudita y para muchos países de todo el mundo”.

Trump también habló tarde el miércoles en una cumbre de inversión en Miami Beach organizada por el próspero fondo soberano de Arabia Saudita en la que elogió el papel de Riad en las conversaciones entre Rusia y Estados Unidos.

La gran semana de Arabia Saudita en la diplomacia internacional ha sido larga en gestarse. Los líderes tradicionales del mundo árabe, incluidos Egipto, Iraq y Siria, se debilitan por años de agitación interna. Bajo el príncipe Mohammed, Arabia Saudita ha aprovechado su tamaño, riqueza y estatus como guardián de algunos de los lugares más sagrados del Islam para llenar ese vacío.

La diplomacia de alto perfil “sirve para mostrar la influencia global del reino y el liderazgo regional”, dijo Hasan Alhasan, investigador principal de Política del Medio Oriente en el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, un grupo de análisis políticos. Señaló que la disminución de la influencia de Estados Unidos en el escenario mundial había permitido a “actores ágiles” como Arabia Saudita asumir el papel de líder.

Los analistas, incluidos algunos cercanos a la corte real, dijeron que una astuta estrategia saudí para cultivar relaciones más allá de Estados Unidos durante los años de tensión con la administración de Biden había dado sus frutos en las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia el martes.

En los últimos años, Arabia Saudita ha construido vínculos económicos con China y ha evitado tomar partido en la guerra en Ucrania. Su neutralidad le permitió ayudar a negociar intercambios de prisioneros entre Rusia y Ucrania y Rusia y Estados Unidos, y albergar tanto al presidente de Rusia, Vladimir V. Putin, como al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aunque Zelensky canceló una visita planeada a Arabia Saudita el miércoles por frustración por haber sido excluido de las conversaciones del día anterior.

Arabia Saudita también se ha posicionado como el mayor premio en la búsqueda de relaciones normalizadas de Israel con los vecinos árabes, lo que da a los saudíes influencia para presionar por un pacto de defensa con Estados Unidos. A medida que el asalto de Israel sobre Gaza se intensificaba después del ataque del 7 de octubre de 2023 liderado por Hamas, los saudíes también condicionaban cada vez más el acuerdo a un camino hacia el estado para los palestinos, un sueño largo tiempo acariciado por la mayoría del mundo árabe.

Sus conversaciones en curso con Estados Unidos e Israel sobre la normalización, junto con el hecho de que se espera que ayude a financiar cualquier reconstrucción de Gaza, hacen de Arabia Saudita una elección natural para reunir a Egipto, Jordania, Emiratos Árabes Unidos y Qatar el viernes para discutir una propuesta de reconstrucción para Gaza que esperan que sirva como alternativa a las ideas de Trump para el territorio.

El gran acuerdo propuesto entre Arabia Saudita, Israel y Estados Unidos fue guiado por primera vez por la administración de Biden. El presidente Joseph R. Biden Jr. vio oportunidad en el acuerdo, aunque, como candidato, declaró a Arabia Saudita un “pájaro” por sus bombardeos de civiles en Yemen y el asesinato macabro de Jamal Khashoggi, un columnista saudí del Washington Post y residente de Virginia.

Sin embargo, es Trump, cuya primera visita a un país extranjero en su primer mandato fue a Arabia Saudita, quien ha elevado al reino del Golfo al status de amigo de confianza y socio en asuntos globales.

“Trump los está reconociendo como líderes árabes”, dijo Hussein Ibish, académico principal del Instituto de los Estados del Golfo Árabe en Washington. “Querían ser tratados así, y bajo Trump están siendo tratados así”.

Trump ha dicho que el reino fue elegido para su posible primera reunión con Putin desde que regresó a la Casa Blanca debido a la relación de los dos presidentes con el príncipe Mohammed. Trump propuso el país en su llamada telefónica de la semana pasada con Putin como lugar, según Dmitri S. Peskov, portavoz de Putin.

“Conocemos al príncipe heredero, y creo que sería un buen lugar para estar”, dijo Trump la semana pasada.

Sin embargo, si Trump le dio a Arabia Saudita una victoria sin reservas al seleccionarlo para albergar las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia, su regreso a la Casa Blanca también ha puesto en peligro otra importante prioridad para el príncipe Mohammed: asegurar un pacto de defensa y ayuda para desarrollar un programa nuclear civil de Estados Unidos a cambio de normalizar las relaciones con Israel.

La expulsión forzada de los palestinos de Gaza, como ha propuesto Trump, sería no solo un crimen de guerra que viola el derecho internacional, según expertos, sino que además borraría cualquier esperanza restante de un estado palestino en la tierra palestina existente. La población saudí apoya abrumadoramente el establecimiento de un estado palestino, y el príncipe Mohammed ha demostrado que no irá en contra de sus deseos: el gobierno saudí respondió a la propuesta de Trump anunciando que no normalizaría con Israel sin que se estableciera un estado palestino.

La condición previa, en la que los saudíes han insistido durante el último año, es “innegociable y no sujeta a compromisos”, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita en un comunicado este mes.

Dada la oposición de Israel al establecimiento de un estado palestino, las posibilidades de un acuerdo de normalización saudí-israelí, junto con el acuerdo de defensa saudí-estadounidense, parecen cada vez más remotas, al menos a corto plazo, dijo Ibish.

Aun así, los funcionarios saudíes podrían haber cosechado beneficios en ese frente del tiempo que pasaron con altos funcionarios de la administración Trump en Riad esta semana.

Fomentar lazos con Marco Rubio, el secretario de Estado, Michael Waltz, el asesor de seguridad nacional, y especialmente Steve Witkoff, un amigo de toda la vida de Trump que sirve como su enviado especial para el Medio Oriente, puede ayudar a Arabia Saudita en sus negociaciones con Estados Unidos sobre Gaza y normalización, dijeron analistas políticos saudíes. El príncipe Mohammed habló con Rubio sobre Gaza y Ucrania el lunes.

Witkoff, quien, al igual que su jefe, es un magnate inmobiliario de Nueva York, ha surgido como una figura clave en el centro de las negociaciones extranjeras de Trump. Se salió de su título ostensible para asistir a las conversaciones entre Rusia y Estados Unidos en Riad el martes y ayudar a asegurar la liberación la semana pasada de Marc Fogel, un maestro estadounidense detenido en Rusia desde 2021.

Witkoff “escuchará sin duda con atención lo que tengan que decir los saudíes sobre Gaza”, dijo Salman al-Ansari, analista saudí. “Aunque hubo desacuerdos iniciales con respecto a Gaza, creo que encontrarán una forma de avanzar”.

En cualquier caso, la relación entre los dos países no depende solo de la normalización, el pacto de defensa o el establecimiento de un estado palestino, especialmente bajo Trump. Eso se demostró ampliamente a finales de enero, cuando el príncipe Mohammed le dijo a Trump que Arabia Saudita tenía la intención de fortalecer sus inversiones y comercio con Estados Unidos en al menos $600 mil millones durante los próximos cuatro años.

Anton Troianovski contribuyó con reportes desde Riad y Kate Kelly desde Florida.