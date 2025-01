Grabación de la película “Jaws” se convierte en la historia de tres hombres en un bote en Lowry.

The Shark is Broken, que llega a The Lowry el próximo mes después de exitosas carreras en el West End y en Broadway, está ambientada en esos largos y tensos momentos entre la filmación.

Se centra en las relaciones entre los tres actores principales de la película, Roy Scheider, Richard Dreyfuss y Robert Shaw, quienes se encontraron atrapados en un pequeño bote llamado Orca durante 16 semanas con poco que hacer, excepto enloquecerse mutuamente.

Ian Shaw en The Shark is Broken (Imagen: Helen Maybanks)El coescritor y actor de la obra, Ian Shaw, admiraba el trabajo de dos de esos actores, Scheider y Dreyfuss, pero era el tercero, Robert Shaw, interpretando al curtido marino Quint, el que le interesaba especialmente, y por una muy buena razón: Robert Shaw, nacido en Westhoughton, era el padre de Ian.

“He pasado mi vida tratando de no ser asociado con mi padre, como tienden a hacerlo la mayoría de los hijos de personas famosas”, dice Shaw. “Quieres labrarte tu propio camino, así que estaba a la defensiva. Pero estoy obsesionado con las películas y con la historia de hacer películas. Esta era una historia particularmente jugosa.

“Solo imaginé a tres hombres atrapados en este bote, varados en el agua. Algo en esa idea me atrajo. Ahora he llegado a un punto en el que supongo que la comparación con mi padre ya no importa tanto. También tengo la misma edad que mi padre cuando estaba haciendo Jaws, y simplemente me siento menos sensible sobre la comparación ahora.”

Pero casi tan pronto como comenzó a pensar en la idea, perdió la fe. “Pensé que podría ser de mal gusto interpretar a mi padre y retratarlo de esa manera, así que lo puse en un cajón. No fue hasta mucho después que me tomé una cerveza con un amigo que pensó que era una buena idea, así que lo miré de nuevo. Mi esposa y mi familia pensaron que era interesante. Así que decidí que debería correr el riesgo.”

Junto al coescritor Joseph Nixon, Ian se sumergió en la emocionante historia de una película que le resultaba muy familiar. Hay una fotografía de un Ian de cinco años en un estudio mirando debajo de una sábana que cubre el cuerpo de un vasto tiburón mecánico llamado Bruce.

Ian pasó mucho tiempo visitando a su padre en los sets de filmación cuando era niño. Él dijo: “Eran lugares mayormente muy aburridos, sin nada que sucediera”. Pero cuando quitaron la sábana de Bruce, él quedó “increíblemente impresionado y un poco asustado”. También recuerda haber conocido a Spielberg, de 28 años en ese entonces: “me despeinó y recuerdo pensar que era demasiado joven para estar a cargo de mi papá.”

Ian no solo quería que la obra fuera una repetición de las famosas historias de la realización de Jaws. Quería que fuera una exploración de diferentes tipos de actores, diferentes perspectivas de la vida, así como de la adicción y la idea de figuras paternas.

“Miramos cosas que dijeron en la vida real, así que gran parte de la obra está en sus propias palabras”, dijo.

The Shark is Broken (Imagen: Helen Maybanks)Su padre es retratado como un hombre ingenioso, erudito y carismático, pero también alcohólico, que podía ser cortante y cruel. “Quería adentrarme en su personaje. Era un artista en busca de la verdad, y sentía que era una pequeña tragedia hacer un trabajo tan comercial. Se angustiaba por eso.”

Mientras escribía la obra, Ian sabía que también quería interpretar a su propio padre. Pero era una perspectiva intimidante. En 1975, Robert Shaw ya era uno de los actores más aclamados de su generación. Había tenido una brillante carrera teatral en el Reino Unido, apareciendo en muchos roles de Shakespeare y en la mayoría de las obras de Harold Pinter, combinado con papeles en amadas películas de Hollywood como A Man For All Seasons, The Sting y The Taking of Pelham One, Two, Three.

Robert Shaw falleció en 1978, cuando Ian tenía solo ocho años, y aunque Ian había mantenido una distancia profesional de su padre, en su vida personal era un admirador devoto además de un hijo cariñoso.

“Adoraba a mi padre, y pensaba que era un actor maravilloso. Conocía tan bien su trabajo que en cierto modo interpretarlo era como ponerme un guante. Sentí que nunca había investigado a un personaje tan a fondo como a Robert.”

The Shark is Broken se estrenó en el Festival Fringe de Edimburgo en 2019, e Ian pensaba que podría atraer a algunos devotos fanáticos de Jaws. En cambio, recibió críticas elogiosas. Se presentó en un par junto con otra obra, pero resultó tan popular – colas serpenteando por las calles afuera del lugar, celebridades haciendo fila para conseguir entradas – que cancelaron la otra obra para poner en escena más representaciones de The Shark is Broken.

“Fue una completa sorpresa. Realmente no lo esperaba. Antes de subir al escenario por primera vez, pensé que posiblemente sería un desastre. No sabía si el público lo encontraría divertido, o si pensaría que era de mal gusto, que yo me metiera en los zapatos de mi padre y mostrara sus defectos. Tuve muchas noches sin dormir antes de abrir, preocupado de que mi familia se sintiera ofendida.”

Ian ShawEn lugar de eso, el público quedó encantado con el guion de Shaw y Nixon, viendo el mundo de Jaws cobrar vida con la réplica bellamente detallada del Orca de Duncan Henderson. “Necesitarán un teatro más grande”, dijeron los críticos, por lo que le siguió una temporada en el West End, y luego se trasladó a Broadway al Teatro John Golden, el teatro donde, en 1958, la obra emblemática de John Osborne Look Back in Anger recibió su estreno en Estados Unidos, protagonizada por Mary Ure: quien resulta ser la madre de Ian.

“Ella falleció cuando era muy joven, y aunque siento que realmente recordaba a mi padre, no recuerdo mucho a mi madre. Pero actuar en ese escenario fue un momento particularmente orgulloso.”

Ahora The Shark is Broken está embarcando en una gira por el Reino Unido, y Ian se está preparando una vez más para ponerse el bigote y la gorra que resaltan el parecido impactante con su padre.

“Es una cosa graciosa, estar allí en el camerino y mirarme en el espejo antes de salir. No soy alguien que crea mucho en cosas espirituales, pero definitivamente hay un diálogo entre mi padre y yo antes de salir al escenario. No es como nada que haya hecho en mi vida antes.”

The Shark is Broken se presenta en The Lowry, Salford, desde el martes 4 de febrero hasta el sábado 8 de febrero. Detalles en www.thelowry.com