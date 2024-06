Grabación captura momento emocional entre Zelensky y veterano estadounidense.

Nuevo video cargado: Video Captura Momento Emocional Entre Zelensky y Veterano de los EE.UU.

Video Captura Momento Emocional Entre Zelensky y Veterano de los EE.UU.

En el 80º aniversario de los desembarcos del Día D, Melvin Hurwitz, un veterano estadounidense de la Segunda Guerra Mundial, abrazó al Presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania y lo llamó “el salvador del pueblo.”

“Eres el salvador del pueblo. Me haces llorar.” “Oh, no, no. Tú. Tú salvaste a Europa.” “¿Puedo sacar una foto?” “Sí. ¿Quieres una foto?” [aplauso de la multitud] “Mi héroe.” “No, tú eres nuestro héroe.” “Rezo por ti.”

