Google Flights renueva su base de datos y, con ello, las proyecciones sobre cuándo es más conveniente adquirir boletos aéreos.

Para los amantes de los viajes, pocas cosas generan tanta incertidumbre como el momento ideal para comprar vuelos. ¿Es preferible comprar ahora o aguardar a posibles rebajas tarifarias? Sin embargo, ¿qué sucede si los precios aumentan en vez de disminuir? ¿Y si se espera demasiado y los vuelos ya están agotados? Estas dudas pueden causar numerosos quebraderos de cabeza, ocupando espacio en la mente durante largo tiempo.

En el rango de vuelos que parten de aeropuertos estadounidenses entre el 20 de diciembre de 2023 y el 5 de enero de 2024, el destino más solicitado a través de Google Flights resulta ser Cancún, México. Entre los destinos predilectos para los viajeros estadounidenses destacan mayormente lugares de clima cálido: Miami y Fort Lauderdale, Nueva York, San Juan, Honolulu, Orlando y Los Ángeles.

Otra distinción relevante que Google ha identificado para el resto del año en comparación con el anterior está vinculada a los vuelos con destino a Europa. El consejo constante de adquirir boletos con antelación sigue siendo válido, ya que los pasajes transatlánticos tienden a presentar tarifas más bajas 72 días o más antes del despegue. No obstante, Google señala que ya no existe un punto de inflexión donde los precios desciendan para luego volver a incrementarse. De acuerdo con Byers, “ahora observamos que los precios ya no muestran una tendencia a descender en ningún momento previo a la salida, y generalmente experimentan un aumento cuando han transcurrido aproximadamente 10 semanas desde el despegue”. Además, añade que “curiosamente, este cambio parece ser resultado de la inclusión de datos más recientes hasta el 31 de julio de 2023 en el conjunto de información de este año”.

Si se trata de viajeros que planifican visitar Europa durante el período vacacional de este año, los destinos más buscados en Google Flights son los clásicos favoritos: Londres y París.

Para aquellos viajeros que prefieren mantenerse a la expectativa y recibir notificaciones sobre disminuciones en las tarifas aéreas, la herramienta de seguimiento de precios de Google enviará alertas por correo electrónico cuando las tarifas sufran una reducción significativa. Los usuarios pueden establecer el seguimiento para fechas específicas o activar la función de seguimiento para “cualquier fecha”, lo que les permitirá recibir mensajes electrónicos acerca de disminuciones de precios en los próximos tres a seis meses.

¿Y qué sucede con aquellos que buscan minimizar riesgos y desean garantías? Algunos resultados de búsqueda de vuelos en Google ahora cuentan con una insignia de “precio garantizado”, indicando que Google está tan seguro de que la tarifa exhibida no disminuirá antes de la salida que se compromete a reembolsar la diferencia si esto llegara a ocurrir.

Resulta lógico que los reembolsos se efectuarán a través de Google Pay, brindando a los clientes una mayor seguridad y confianza en sus transacciones.