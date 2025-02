Google Wallet se vuelve aún más útil para las personas en los Estados Unidos.

“

Google Wallet es ya la billetera digital más importante para los usuarios de Android en los Estados Unidos. La aplicación ha evolucionado mucho en los últimos años y ya no es solo una simple opción de pago para aquellos que no quieran usar sus tarjetas de crédito/débito.

Google ha añadido lentamente más funcionalidades a la aplicación Wallet, incluida la opción de almacenar tarjetas de fidelidad, boletos, llaves o incluso identificaciones. Aunque no hay muchas otras características que Google podría agregar, hay mucho espacio para mejorar las existentes.

Dicho esto, parece que Google Wallet ha ganado un par de nuevas ventajas esta semana. La gente de 9to5google informa que la aplicación ha recibido una pequeña actualización que permite a los usuarios actualizar algunas tarjetas de fidelidad.

Los usuarios en los Estados Unidos que tienen tarjetas de fidelidad guardadas de forma segura en Google Wallet pueden ver una etiqueta de “Actualización disponible” debajo del nombre de algunas tarjetas de fidelidad. Gracias a la nueva característica, Google Wallet puede buscar automáticamente entre los pases estáticos almacenados en la aplicación e intentar mantenerlos actualizados.

Los usuarios de Google Wallet ahora pueden actualizar las tarjetas de fidelidad de manera más sencilla | Crédito de captura de pantalla: 9to5google

Esto parece ser parte de un cambio de diseño más grande que Google anunció el año pasado con una actualización para los servicios de Play. En ese momento, el gigante de la búsqueda dijo que “ahora podrás actualizar tus pases en Google Wallet”. Esto significa que no tendrás que actualizar manualmente tus tarjetas de fidelidad cada vez yendo al botón “Agregar a Wallet FAB / Tarjetas de fidelidad”.En noticias relacionadas, Google Wallet añadió soporte para 11 nuevos bancos e instituciones crediticias en los Estados Unidos. Estas actualizaciones suelen llegar cada mes, por lo que no es realmente una sorpresa. Aquí está la lista de bancos de EE. UU. que acaban de recibir soporte de Google Wallet:Banco Davivienda, S.A. (FL)Column National Association (CA)First Atlantic Federal Credit Union (NJ)First National Bank of St. Ignace (MI)Genesee Valley Federal Credit Union (NY)GESA Credit Union (WA)Hamlin Bank and Trust Company (PA)NibblesNorthrop Grumman Federal Credit UnionThe Credit Union For All (IL)Top Tier Federal Credit Union (PA)

Es probable que se agreguen más bancos a la lista de soporte de Google Wallet el próximo mes, así que estén atentos para más detalles si su banco o institución crediticia favorita aún no está soportada.

