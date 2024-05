Google Wallet dejará de funcionar en dispositivos antiguos.

Google Wallet es probablemente la plataforma de pago por contacto más conveniente y utilizable en Android. Sin embargo, como con la mayoría de las plataformas, se vuelve menos conveniente cuanto más antiguo sea el dispositivo que tengas. Google acaba de anunciar que Google Wallet no funcionará en dispositivos más antiguos.

Si tienes curiosidad por saber qué es Google Wallet y por qué deberías usarlo, tenemos una descripción completa de lo que es esta plataforma. Es una excelente plataforma para usar si quieres migrar lejos de usar una cartera física. Si bien no es un reemplazo adecuado para tu cartera, puede reemplazarla en ciertas áreas.

Si eres una persona a la que no le gusta sacar su tarjeta de crédito solo para hacer una compra, puedes utilizar la capacidad de pago por contacto de Google Wallet para pagar productos. Esta no es la única funcionalidad que trae esta plataforma.

Google Wallet no funcionará en dispositivos más antiguos

Si has estado utilizando Google Wallet en un dispositivo más antiguo, entonces te llevarás una noticia un poco decepcionante. La compañía anunció que, si estás usando un teléfono con Android 8 o anterior, Google Wallet ya no funcionará. Google ha estado eliminando aplicaciones dirigidas a versiones más antiguas de Android y diciéndoles a los desarrolladores que no desarrollen para ellas.

¿Por qué es esto? Bueno, es por seguridad. En el documento de soporte actualizado de Google, Google dijo que “las actualizaciones de seguridad no están disponibles para versiones de Android anteriores a 9”. Por lo tanto, si estás usando Google Wallet en una versión de Android anterior a Android 9 Pie, no podrás recibir las actualizaciones de seguridad adecuadas para mantener tu teléfono seguro. Esto, aparentemente, pone tu teléfono en mayor riesgo de ser infiltrado por actores malintencionados. Eso es lo ÚLTIMO que quieres que suceda en una aplicación que maneja tus tarjetas de crédito e identificación.

Esto no es solo para personas que usan Android. Si eres una persona que utiliza un dispositivo portátil con Wear OS 2 o menos, también perderás el soporte.

Puede ser hora de actualizar

Si estás utilizando un dispositivo más antiguo y Google Wallet es crucial para tu experiencia, entonces puede ser hora de actualizar. Será una molestia tener que gastar dinero en un nuevo dispositivo si tu dispositivo actual funciona perfectamente. Sin embargo, hay varios beneficios de actualizar tu dispositivo.

En primer lugar, tener un dispositivo más nuevo te dará acceso a nuevas funciones que llegan al software. En segundo lugar, los dispositivos más nuevos son más seguros porque reciben todas las últimas actualizaciones de seguridad. La cantidad de actualizaciones de seguridad que recibes variará dependiendo del fabricante. Obtendrás más actualizaciones de seguridad con teléfonos de Google y Samsung.

Por último, tener un dispositivo más nuevo significa que estás utilizando hardware más nuevo. Por lo tanto, tu dispositivo será mejor para manejar tareas cotidianas y durará más con una sola carga.

Si no quieres gastar mucho dinero, entonces puedes consultar nuestra lista de los mejores teléfonos inteligentes económicos del mercado.