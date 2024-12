Google TV sigue expandiendo sus anuncios de banner en la pantalla de inicio.

“

Google TV está implementando un nuevo formato de anuncio en su pantalla de inicio, y algunos usuarios están levantando las cejas. Esto no es exactamente una sorpresa, ya que Google ha estado incorporando cada vez más anuncios en la plataforma. Incluso han estado encuestando a los usuarios sobre la cantidad de anuncios mostrados, lo que sugiere que podrían estar en camino más anuncios.

Este nuevo formato de anuncio es un banner que aparece debajo de la fila de “Seguir viendo”. Puede utilizarse para mostrar diferentes tipos de contenido, como anuncios de juegos. Un ejemplo de cómo se está utilizando esta nueva sección es un anuncio del juego recién lanzado de Bethesda, Indiana Jones and the Great Circle. Este juego, disponible en Xbox y a través de servicios de streaming, está siendo promocionado intensamente en toda la plataforma de Google TV. Se destaca en la fila “Para ti”, tiene su propia fila patrocinada con recomendaciones de contenido relacionado y ahora aparece en esta nueva sección de banner. El anuncio del banner incluye una breve descripción del juego, un enlace para ver la jugabilidad en YouTube y un código QR que los usuarios pueden escanear para obtener más detalles.

Google TV ads | Créditos de imágenes – Android Authority

Este nuevo banner se suma a los anuncios que ya se muestran en la barra deslizante “Para ti” y en las filas de recomendaciones. Parece que Google está tratando de encontrar nuevas formas de mostrar anuncios, a pesar de que los usuarios ya han sido preguntados sobre cuántos anuncios quieren ver. Mientras este nuevo formato de anuncio de banner no es inmediatamente visible, contribuye a la carga total de anuncios en la plataforma. Y no olvidemos que Google TV también comenzó recientemente a utilizar esos enormes códigos QR en los anuncios.

El nuevo formato de anuncio es solo uno de los muchos cambios que Google ha estado realizando en su plataforma de TV. Recientemente, también comenzaron a utilizar enormes códigos QR en los anuncios. No estoy seguro de cómo me siento acerca de todos estos cambios. Por un lado, entiendo que Google necesita ganar dinero con sus productos. Pero por otro lado, no quiero ver demasiados anuncios cuando solo estoy tratando de ver televisión. Espero que Google encuentre una manera de equilibrar su necesidad de ingresos con el deseo de una buena experiencia por parte de sus usuarios.