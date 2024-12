Google trabaja en una opción de “Me siento con suerte” para la página de inicio de Gemini.

Google parece estar trabajando en agregar sugerencias aleatorias en la página de inicio de Gemini. La primera sugerencia es “Me siento con suerte”, que es una característica divertida que reconocerás de la Búsqueda de Google. Según informes, la sugerencia funcionará de manera similar a la que se encuentra en la Búsqueda. AssembleDebug con Android Authority estaba explorando el código de la aplicación de Google (en particular la versión 15.48.33.sa.arm64 beta) y encontró sugerencias de que la función “Me siento con suerte” de la Búsqueda de Google podría estar llegando a Gemini. En octubre, Google transformó la interfaz de usuario de su chatbot AI generativo, Gemini, en la página de inicio y eliminó el carrusel de sugerencias. El cambio ayudó a que la página de inicio se viera menos abarrotada y, por lo tanto, más fácil de ver. Sin embargo, según las pistas encontradas por Android Authority, Google podría estar revirtiendo su decisión y trabajando para reintroducir sugerencias en la página de inicio de Gemini con una próxima actualización. Junto con las sugerencias que cambiarían cada vez, según los informes habría un botón “Me siento con suerte”. Las sugerencias junto a él serían aleatorias, como por ejemplo una sugerencia para resumir algo que sería diferente si abres la aplicación en otro momento. Pero la sugerencia “Me siento con suerte” estaría allí cada vez que abras Gemini por primera vez, y sería la primera en la selección de sugerencias. Si haces clic en él, al parecer funcionará de manera similar a cómo funciona en la Búsqueda de Google, ofreciéndote una sugerencia aleatoria. Android Authority recibió un recordatorio agregado en tareas de “Llevar mi auto a lavar” cuando hicieron clic en el botón. Una sugerencia bastante útil, diría yo, al menos en mi caso… Gemini está trabajando en una variedad de adiciones a su conjunto de funciones. Recientemente, se informó que recibiría una actualización para analizar mejor el código. En este momento, no sabemos exactamente cuándo se lanzará oficialmente el botón “Me siento con suerte”. Pero cuando lo haga, me aseguraré de probarlo, estoy curioso por ver qué sugerirá.