Google Tasks pronto agregarán una opción rápida de reprogramación a las notificaciones de Android.

Google Tasks siempre ha sido una herramienta fundamental para organizar nuestras listas de tareas y mantenernos al tanto de nuestros horarios. Su útil conexión con otras aplicaciones de Google como Gmail y Calendar hace que sea aún más fácil ver lo que hay que hacer. Pero a veces, la vida nos presenta un desafío y no siempre podemos completarlo todo a tiempo. Es ahí donde entra en juego la nueva función de reprogramación rápida de Google, ofreciendo una solución muy necesaria para esos momentos en los que las cosas tardan un poco más de lo previsto.Google Tasks se basa en gran medida en las notificaciones y alarmas para mantenernos en el buen camino. Sin embargo, si recibes una notificación sobre una tarea pendiente y te das cuenta de que no podrás completarla a tiempo, reprogramarla actualmente implica unos cuantos pasos adicionales. Necesitas hacer clic desde la notificación hasta la aplicación en sí, luego en la fecha de vencimiento de tu tarea, y posiblemente nuevamente si también necesitas cambiar la hora. No es gran cosa, pero siempre es bienvenida un enfoque más simplificado.

Opción de reprogramación de tareas tal como aparecerá en una notificación, enlazando directamente con la aplicación de Calendario | Crédito de imágenes: Android Authority

Examinando la última versión 2024.08.26.667397740.0-release de Google Tasks, se revela que los desarrolladores han estado trabajando en un enlace de reprogramación rápida, ubicado convenientemente dentro de las notificaciones de Tasks. Con solo pulsar en “Reprogramar,” podrás mover la tarea rápidamente al día siguiente, el próximo fin de semana o la semana siguiente. Si necesitas un horario más específico, aún puedes ajustar manualmente la fecha de vencimiento con unos cuantos toques más. Esta función será particularmente útil para quienes suelen posponer tareas con frecuencia. Aunque algo de reflexión sobre la gestión del tiempo podría ser necesaria, esta actualización proporciona una mejora muy necesaria. Sin duda, es un enfoque más eficiente que marcar prematuramente una tarea como completada y confiar en tu memoria para recordar que aún necesita ser realizada.

No está claro cuándo Google lanzará oficialmente esta función, o si lo hará en algún momento. Sin embargo, considerando que parece estar bastante completa, se espera que se incluya en una de las próximas actualizaciones de Tasks.

