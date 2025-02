Google sorprendentemente señala un cambio importante en cómo podría utilizar la inteligencia artificial.

“

Google ha realizado un cambio importante al no prometer más que la empresa nunca utilizará inteligencia artificial (IA) para desarrollar un arma o como herramienta para ayudar en la realización de vigilancia. Después de revisar los principios que guían el uso de la IA por parte de la compañía, Google eliminó una sección de los principios que descartaba usos de la IA que “probablemente causarían daño”. El vicepresidente senior de Google, James Manyika, y el CEO del laboratorio Deep Mind de Google AI, escribieron una publicación en el blog explicando la razón de este cambio.

Manyika y Hassabis dicen que defienden el cambio en sus principios porque los gobiernos democráticos y las empresas necesitan usar la IA para apoyar la seguridad nacional. La pareja escribió que están invirtiendo más que nunca tanto en investigación de IA como en productos que ayudan a las personas y a la sociedad. Al mismo tiempo, Google necesita buscar formas de mejorar la seguridad de la IA mientras examina y soluciona posibles riesgos.

Google admitió que con los cambios vistos en la IA desde que Google publicó por última vez sus principios en 2018, la compañía necesitaba explicar claramente el razonamiento detrás de los cambios que ha realizado en sus principios. La compañía compara la inteligencia artificial con un tema de investigación de nicho que ahora “se ha vuelto tan ubicuo como los teléfonos móviles y el propio internet”. Por ejemplo, miles de millones de personas ahora usan IA en su vida cotidiana.

“Está teniendo lugar una competencia global por el liderazgo en IA dentro de un paisaje geopolítico cada vez más complejo. Creemos que las democracias deberían liderar en el desarrollo de IA, guiadas por valores fundamentales como la libertad, la igualdad y el respeto de los derechos humanos. Y creemos que las empresas, gobiernos y organizaciones que comparten estos valores deben trabajar juntos para crear IA que proteja a las personas, fomente el crecimiento global y apoye la seguridad nacional.” -Google

La empresa matriz de Google, Alphabet, informó sus números financieros del cuarto trimestre el otro día. Los resultados no cumplieron con las expectativas, lo que llevó a que las acciones de Alphabet se depreciaran. En el informe, Google sorprendió a Wall Street al pronosticar que gastará $75 mil millones en proyectos de IA, un 29% más de lo que los analistas esperaban. El gasto de todo ese dinero asustó a algunos analistas y accionistas de Alphabet, lo que hizo que las acciones cayeran.

La aplicación Gemini para iOS no es un arma, aunque Google ya no dice que no creará un arma de IA. | Crédito de imagen – PhoneArena

Google ya no se compromete a no desarrollar un arma utilizando IA ni promete no utilizar la tecnología para realizar vigilancia. Eso no significa que la unidad de Alphabet vaya a dedicarse a desarrollar armas de IA. Significa que al crear usos para la IA destinados a ayudar a las personas y mantener seguro el mundo, Google ya no sentiría la necesidad de especificar que no utilizará la IA para estos fines.

Gemini se puede encontrar en la aplicación de Búsqueda de Google creando resúmenes de IA para ayudar a responder algunas consultas. En la parte superior de la aplicación hay un acceso directo que abrirá la aplicación Gemini.

