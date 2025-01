Google se retracta de la molesta restricción para compartir fotos de socios en Google Photos.

“

Google Photos introdujo un cambio controvertido en noviembre y ahora parece que ha cambiado de opinión. Se ha descubierto que está revirtiendo un cambio que eliminaba el intercambio de socios para capturas de pantalla, descargas y fotos de aplicaciones de terceros.

Google Photos tiene una característica agradable llamada intercambio de socios que se lanzó en 2017. Básicamente, lo que hace es permitirte compartir automáticamente tu biblioteca de imágenes con personas seleccionadas. Curiosamente, en noviembre se realizó una actualización en la aplicación que impedía que compartieras capturas de pantalla, descargas y fotos de aplicaciones de terceros, algo que podías hacer desde que se introdujo el intercambio de socios.

Así que, con este cambio, lo que se compartía mediante el intercambio de socios eran solo fotos y videos procedentes de tu cámara. Pero ahora, parece que Google está revirtiendo esta decisión. El ingeniero inverso de Assemble Debug, junto con Android Authority, logró descubrir que Google está trabajando en una nueva opción de intercambio de socios. Podrás activar “Incluir contenido de otras aplicaciones de Android” y así asegurar que todo se pueda compartir utilizando el intercambio de socios.

Por el momento, la función aún no está disponible para el público y se espera que llegue con una futura actualización de Google Photos. Cuando esté disponible para todos, estará desactivada por defecto, lo que significa que tendrás que activarla manualmente para compartir otro contenido. La configuración “Incluir contenido de otras aplicaciones de Android” debería estar en los ajustes de Google Photos cuando esté disponible.

Siempre me siento algo decepcionada cuando una función que funcionaba perfectamente y no molestaba a nadie se elimina, así que estoy bastante contenta de que Google esté retrocediendo en esta decisión. Aunque no sabemos cuándo llegará la actualización, es muy bueno saber que Google está trabajando en ello. Esperemos que llegue pronto.

