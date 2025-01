Google se prepara para una versión actualizada y más útil de la aplicación de teléfono para algunos teléfonos Android y todos los teléfonos Pixel compatibles.

La aplicación Google Phone puede que no sea la más vistosa en un teléfono Android. Es el marcador predeterminado en la línea Pixel de Google y, según informes, los desarrolladores están preparando una nueva función para el marcador que permitirá a algunos usuarios de Android y a todos los de Pixel navegar más fácilmente por sus llamadas. La actualización implica la creación de nuevas pestañas en la parte superior de la pantalla que listarán nuevas categorías, incluyendo Todas, Perdidas, Contactos, No spam y Spam. Las nuevas pestañas fueron descubiertas por Android Authority mientras examinaban una versión beta de la aplicación Google Phone (versión 159.0.718038457-publicbeta-pixel2024 beta). Con la actualización, algunos usuarios de Android y todos los de Pixel finalmente ganarán paridad con los usuarios de iOS que pueden moverse fácilmente entre ver todas sus llamadas entrantes, salientes y llamadas entrantes que perdieron con un toque rápido. Cuando un usuario de iPhone quiere alternar entre ver todas las llamadas entrantes y salientes que hizo y recibió a ver las llamadas entrantes que perdió, tocará el conmutador “Todas-Perdidas” en la parte superior de la página de Recientes.

Una futura actualización de la aplicación Google Phone podría cambiar la forma en que los usuarios de Android y Pixel acceden a sus llamadas entrantes y salientes. | Crédito de la imagen: Android Authority

Actualmente, todos los usuarios de Android y algunos de Pixel pueden ver todas las llamadas entrantes, salientes y perdidas abriendo la aplicación Teléfono y tocando la pestaña Recientes en la parte inferior de la pantalla. Una vez que se disemine la actualización, al presionar el botón Recientes permitirá a estos usuarios ver su historial de llamadas ordenado en diferentes categorías:

Todas-Ver todas las llamadas entrantes y salientes.Perdidas-Llamadas entrantes que perdiste.Contactos-Llamadas entrantes y salientes que involucraron un número de teléfono en tu lista de contactos.No spam-Llamadas entrantes que no activaron una advertencia de Spam.Spam-Llamadas entrantes que activaron una advertencia de Spam. No está claro cuándo Google lanzará esta actualización, pero el hecho de que actualmente esté en una versión beta de la aplicación Google Phone podría indicar que la actualización podría tardar un tiempo. También debemos señalar que aunque la actualización de Google no incluye una pestaña separada para las llamadas salientes, hay esperanzas de que esta sea una función que Google añadirá más adelante. Por ahora, después de que Android Authority pudo activar la actualización revelando las nuevas pestañas en la parte superior de la pantalla, solo la pestaña “Todas” funciona.

Esto no parece una actualización importante para algunos usuarios de Android y todos los de Pixel, aunque la conclusión es que los usuarios podrán revisar sus llamadas telefónicas más fácilmente. Eso hace que esta actualización sea muy útil en efecto.