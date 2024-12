Google pronto podría permitirte elegir el reproductor de música predeterminado para la función Now Playing de Pixel.

“

Google pronto podría permitirte seleccionar un reproductor de música por defecto para la función Now Playing en dispositivos Pixel. La página de soporte para Now Playing se ha actualizado para reflejar este cambio, pero el cambio en sí no está disponible en este momento. Google ha estado trabajando en mejorar la función Now Playing y mostrará arte de portada para las canciones identificadas, pero esta no es la única actualización que Google está preparando para los propietarios de Pixel y los fanáticos de Now Playing. Según informes, Google también está trabajando en añadir la capacidad de establecer un reproductor de música por defecto para la función, lo que te permitiría reproducir canciones identificadas en la aplicación de tu elección con solo un toque. En la actualidad, si deseas reproducir una canción identificada, debes seleccionarla desde la pantalla de bloqueo, el panel de notificaciones o en la sección de historial de Now Playing, y luego elegir una de las aplicaciones instaladas de un menú emergente. Debes repetir esos pasos cada vez que desees reproducir una canción, ya que la función no ofrece una forma de seleccionar una aplicación por defecto para la reproducción de música. Pero esto podría cambiar pronto, según la página de soporte actualizada de Google. En la página de soporte, ahora vemos una nueva sección “¿Cómo establecer un reproductor de música por defecto?”. La sección destaca un ajuste próximo que te permitirá hacer eso para los resultados de búsqueda de Now Playing. En este momento, la nueva función parece no estar disponible, pero debería estar llegando pronto a los teléfonos Pixel, dado que los detalles sobre ella están en la página de soporte de Google. Cuando esté disponible para tu teléfono, deberías ver una nueva opción “Reproductor de música por defecto” en los ajustes de Now Playing. Esta nueva función facilitará reproducir tu canción favorita de forma rápida y sencilla. Parece que omitirá el menú emergente y comenzará la reproducción cuando selecciones la canción en la pantalla de bloqueo, el panel de notificaciones o el historial de Now Playing. Creo que esta función es genial y me encanta la capacidad de poder reproducir una canción rápidamente sin tener que dar tantas vueltas para hacerlo, así que felicidades a Google por esta genial actualización!

Ver Biografía Completa

Izzy, una entusiasta de la tecnología y una parte fundamental del equipo de PhoneArena, se especializa en llevar las últimas noticias de tecnología móvil y encontrar las mejores ofertas tecnológicas. Sus intereses se extienden a la ciberseguridad, las innovaciones en el diseño de teléfonos y las capacidades de la cámara. Fuera de su vida profesional, Izzy, licenciada en literatura, disfruta leyendo, pintando y aprendiendo idiomas. También es defensora del crecimiento personal, creyendo en el poder de la experiencia y la gratitud. Ya sea paseando a su Chihuahua o cantando con todo su corazón, Izzy abraza la vida con pasión y curiosidad.”