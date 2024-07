Google pronto eliminará ciertas aplicaciones de la Tienda Play.

“

Google se está preparando para limpiar la Play Store eliminando aplicaciones consideradas riesgosas y de baja calidad. El objetivo es mejorar la experiencia de los usuarios de Android. Google dice que está actualizando su política de Spam y Funcionalidad Mínima, efectiva a partir del 31 de agosto. Google afirma que no permitirá aplicaciones que se bloqueen, se cierren de forma forzada, se congelen o funcionen de manera anormal. Además, Google quiere que la Play Store esté llena de aplicaciones que sean atractivas, estables y receptivas. Las aplicaciones diseñadas para no hacer nada no están permitidas en la Play Store.

Otros ejemplos incluyen aplicaciones que se instalan pero no se cargan. Las aplicaciones que se cargan pero no responden también podrían encontrarse siendo expulsadas de la Play Store. Al limpiar la Play Store, es probable que algunas aplicaciones que parezcan legítimas también sean eliminadas junto con las que no funcionan y se bloquean. En 2020, cuando también revisó la Play Store a fondo, Google eliminó algunas aplicaciones con millones de instalaciones cada una. Pero ambas aplicaciones violaron la política de spam y funcionalidad mínima de Google.

Google menciona como ejemplos de aplicaciones con funcionalidad y contenido limitados aquellas que son estáticas y no tienen funcionalidades específicas de la aplicación. Estas aplicaciones podrían ser eliminadas de la Play Store y Google cita como ejemplos específicos aplicaciones solo de texto o archivos PDF. Las aplicaciones con muy poco contenido que no interactúan con el usuario también podrían ser eliminadas. ¿Quieres un ejemplo específico? Una aplicación de fondos de pantalla simple encaja en esa descripción. Recuerda, Google busca eliminar aplicaciones que están diseñadas para no hacer nada o que no tienen función y simplemente ocupan espacio en la Play Store y, si se descargan, también en tu teléfono.

Google eliminará aplicaciones que se instalan pero no se cargan. | Crédito de la imagen-Android Police

Todos hemos instalado aplicaciones que al final no cumplieron con nuestras expectativas pero eso no es lo que Google está tratando de arreglar aquí. Google quiere asegurarse de que cada aplicación que instales en tu teléfono Android se cargue y se ejecute después de ser instalada. Y las aplicaciones que no tienen una función podrían terminar siendo utilizadas como un descargador para diseminar malware en un teléfono Android. Bajo este escenario, se instala una aplicación pero no tiene ninguna funcionalidad. Como no contiene malware, pasa las revisiones de seguridad de Google. Luego, el servidor del atacante carga la aplicación con malware que termina haciendo cosas en segundo plano que podrían robar tus datos personales poniendo en riesgo tus cuentas financieras.

Nuevamente, las nuevas reglas de política entrarán en vigencia el 31 de agosto, por lo que podríamos ver menos aplicaciones en la Play Store en esa fecha y después, ya que Google busca limpiar su tienda de aplicaciones.

