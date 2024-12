Google pone fin a la compartición de aplicaciones en la Play Store.

“

Una característica que Google introdujo por primera vez en 2022 que permitía a los usuarios de Android compartir aplicaciones con otros usuarios cercanos de Android a través de la Play Store utilizando Quick Share llega a su fin. Debido a que la función utiliza Quick Share, no depende de Wi-Fi o una conexión a internet, y las aplicaciones de pago, libros, películas y aplicaciones inapropiadas para la edad no están permitidas para ser compartidas. Las notas de lanzamiento de la actualización de diciembre de la Play Store de Google, versión 44.1, indican que “La función Compartir aplicaciones en Google Play se retirará”.

Si desea seguir compartiendo sus aplicaciones, puede hacerlo en la aplicación Files by Google usando Quick Share. Para hacerlo, siga estas instrucciones:

Abra la aplicación Files by Google y, bajo la sección de Categorías, toque en Aplicaciones. Cuando aparezca la lista de aplicaciones, seleccione la que desea compartir y toque el ícono de tres puntos junto a la lista de esa aplicación. Cuando se abra la ventana emergente, presione en Compartir. Se abrirá una hoja de intercambio. Presione en Quick Share y siga las instrucciones en pantalla para compartir su aplicación con un dispositivo Android cercano.

Aunque Google indica en la actualización de diciembre de la Play Store que está retirando la función Compartir aplicaciones, podría seguir presente en la Play Store hasta que Google la elimine definitivamente. Vale la pena señalar que Quick Share solía llamarse Nearby Share.

Compartir una aplicación con otro usuario de Android con la aplicación Files by Google. | Crédito de la imagen-PhoneArena

Si no tiene la aplicación Files by Google en su teléfono Android, puede instalarla desde la Play Store tocando en este enlace. Es posible que desee compartir aplicaciones con otro usuario de Android si ha estado recomendando una aplicación útil a un compañero de trabajo, amigo o familiar. El uso de esta función ahorra tiempo ya que la otra persona no tiene que buscar la aplicación por sí misma. Dado que Quick Share no depende de Wi-Fi o conectividad a internet, aún puede compartir una aplicación con otro usuario de Android en áreas sin conexión o con señales celulares limitadas.

Esta función también es útil si está trabajando en un proyecto para el trabajo o la escuela que requiere que la persona con la que está trabajando utilice las mismas aplicaciones que usted. Entonces, si necesita seguir compartiendo sus aplicaciones a través de Quick Share, y la función ha desaparecido de la Play Store, aún puede utilizar la aplicación Files by Google para compartir aplicaciones desde su dispositivo Android.

