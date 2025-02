Google Maps y Apple Maps tienen nombres diferentes para el mismo cuerpo de agua.

“

En caso de que aún no lo hayas notado, el Golfo de México ha sido oficialmente renombrado como Golfo de América en los Estados Unidos en Google Maps. Primero te informamos sobre el cambio a finales del mes pasado, y ahora que el Sistema de Información de Nombres Geográficos (GNIS) ha realizado la revisión, era hora de que Google hiciera lo mismo. En algunos países, Google Maps mostrará dos nombres, con Golfo de México como nombre principal seguido de Golfo de América entre paréntesis. Por otro lado, Apple continúa refiriéndose a esta masa de agua como Golfo de México. No habíamos visto que Google Maps y Apple Maps llamaran a la misma área geográfica por diferentes nombres desde que se lanzó Apple Maps en septiembre de 2012 junto con el lanzamiento de iOS 6. Apple Maps tuvo tantos problemas con algunos países y calles mal etiquetadas o faltantes. En Australia, Apple Maps fue considerado peligroso después de llevar a algunos conductores al Outback lleno de serpientes venenosas, una temperatura de 115 grados y falta de servicio celular.

No consideramos que la decisión de Apple de no seguir a Google Maps sea un esfuerzo consciente para ignorar la orden ejecutiva del Presidente Trump. Después de todo, las empresas tecnológicas parecen más dispuestas a respaldar al presidente durante este mandato. Para algunos, como Google, es una cuestión de supervivencia. Hasta septiembre pasado, cuando aún era candidato, Trump amenazó con enjuiciar a Google por interferencia electoral si regresaba a la Casa Blanca.

Google Maps (L) muestra el nombre Golfo de América en los Estados Unidos mientras que Apple Maps sigue mostrando el antiguo nombre. | Crédito de imagen-PhoneArena

Trump se quejó de que la Búsqueda de Google mostraba solo historias negativas sobre él mientras listaba solo historias positivas sobre su oponente, entonces Vicepresidenta Kamala Harris. Puede recordar que en 2018, durante su primer mandato, Trump acusó a Google de “amañar” los resultados de búsqueda, por lo que cuando los usuarios buscaban “noticias sobre Trump”, el 96% de los resultados provenían de los “Medios de Comunicación Nacional de Izquierda”, según Trump.

Además de Google, otras empresas tecnológicas que han mostrado apoyo al Presidente Trump de alguna manera incluyen a Amazon, Meta y Apple. Las tres empresas o sus directores ejecutivos donaron $ 1 millón para la inauguración del presidente. La mayoría de las empresas tecnológicas aprendieron durante el primer mandato de Trump que se atrapan más moscas con miel. Las cuatro empresas tecnológicas, especialmente Apple y Google, podrían necesitar ayuda de Trump para evitar ser juzgadas por el Departamento de Justicia por violaciones antimonopolio.

Entonces, si todo lo que se necesita para que Google se ponga del lado bueno del presidente es cambiar el nombre del Golfo de México a Golfo de América en la versión estadounidense de Google Maps, ese es un pequeño precio que la compañía tiene que pagar. También se espera que pronto se realice una actualización de nombre para la montaña Denali en Alaska; el presidente ha ordenado que la montaña sea llamada por su nombre original, “Monte McKinley”.

“