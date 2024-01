Google Maps muestra edificios en 3D mientras se navega durante una nueva prueba. Google Maps shows 3D buildings while navigating during new test.

Mientras que durante mucho tiempo has tenido la capacidad de ver edificios en 3D en Google Maps, ahora Google también te permitirá ver edificios en 3D mientras navegas desde el punto “A” hasta el punto “B” usando la aplicación móvil en iOS y Android, así como al utilizar Android Auto. Pero esto no funciona automáticamente. Para activar los edificios en 3D mientras navegas, presiona el botón de capas antes de comenzar a navegar. En Detalles del mapa, presiona el botón 3D. Comienza a navegar y haz zoom un poco para que los edificios aparezcan en 3D.

Antes de navegar, presiona el ícono de Capa y toca en 3D para ver edificios en 3D

La función ha aparecido en mi Pixel 6 Pro con la última beta de Android 14 QPR2. Según un usuario de Reddit, si la vista en 3D de un edificio interfiere con la ruta, el edificio se volverá casi transparente para que puedas ver a través de él. El mismo usuario de Reddit que publicó la imagen de lo que él llama los edificios en 3D “semiopacos” estaba usando Google Maps en Android Auto. Con el nombre de usuario “seemebreakthis” en Reddit, este propietario de un BMW i4 450 (que vive en Hong Kong) escribió: “Empecé a notar esta bonita vista en 3D en mi Google Maps de AA [Android Auto] desde hace una semana más o menos. No recuerdo haber realizado ningún cambio en la configuración de Google Map o AA durante este tiempo, así que creo que se activó por sí misma. Me parece que se ve muy bien. Los edificios son semiopacos por lo que realmente no interfieren aunque vivo en una ciudad con un número enorme de edificios altos por todas partes.”

Edificios en 3D habilitados a la izquierda, deshabilitados a la derecha

Según 9to5Google, hay que tener en cuenta que no todos los teléfonos iOS y Android han recibido esta función y aún más raro es que los usuarios de Android Auto hayan visto los edificios en 3D mientras navegan. Esto significa que Google podría estar probando esto utilizando una de sus famosas pruebas A/B. Háganos saber en la sección de comentarios si has estado viendo los edificios en 3D mientras navegas. Recuerda que no está activado de forma predeterminada y que debes configurarlo antes de iniciar tu viaje.

Círculo y flecha muestran edificios en 3D semiopacos en Google Maps al navegar en Hong Kong

Entonces, ¿cuál es la ventaja de ver edificios en 3D mientras conduces? Dado que están hechos a escala, actúan como puntos de referencia para los conductores que viajan en un área que les es desconocida.