¿Google Maps está haciendo esto con tus reseñas? ¿Deberías preocuparte?

Tras la controversia en torno al cambio de nombre del “Golfo de México” a “Golfo de América” por parte del presidente Trump, un cambio que tanto Apple como Google han implementado en sus respectivas aplicaciones de Mapas, se presentó una avalancha de críticas negativas e informes de problemas en ambas plataformas. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que los usuarios notaran que ya no podían enviar estos informes de errores y que algunos que ya se habían enviado habían desaparecido. En el caso de Google Maps, muchos usuarios que no estaban de acuerdo con el cambio en el nombre, recurrieron a Google Maps para expresar sus opiniones. Algunos intentaron informar sobre el cambio como un error, mientras que otros dejaron reseñas haciendo referencia al nombre anterior. Este aumento de actividad activó los sistemas de moderación de contenido de Google, diseñados para proteger los lugares de lo que ellos denominan “contenido que viola políticas”. Google tiene reglas establecidas para prevenir contenido que no tenga relación con la experiencia directa de alguien con un lugar. En este caso, la avalancha de reseñas e informes, aunque expresaban un sentimiento genuino, probablemente se encontraba fuera de esas pautas. La respuesta de Google involucró no solo la eliminación de algunas reseñas, sino también la desactivación temporal de la capacidad de sugerir ediciones o informar inexactitudes para el Golfo de América. Este tipo de acción no es inusual para Google. Tienen un proceso para lidiar con situaciones en las que anticipan un gran volumen de contribuciones que no están relacionadas con la ubicación real. Esto puede incluir desde la eliminación de contenido hasta la desactivación temporal de las contribuciones. La compañía ha declarado que estas protecciones pueden ser temporales o a largo plazo, dependiendo de la naturaleza y la magnitud del problema.

Hemos recibido algunas preguntas sobre el nombramiento dentro de Google Maps. Tenemos la práctica establecida de aplicar cambios de nombre cuando estos se han actualizado en fuentes gubernamentales oficiales.

– Noticias de Google (@NewsFromGoogle) 27 de enero de 2025. Es importante destacar que Google no está solo en adoptar este cambio. Otros proveedores de mapas, como Apple Maps y Bing, también han actualizado sus mapas para reflejar la designación del Golfo de América. Esto sugiere que el cambio se basa en los datos oficiales del GNIS y no solo en una decisión tomada por Google. Aunque el cambio de nombre puede parecer repentino o políticamente motivado para algunos, parece ser una consecuencia de adherirse a los estándares de nombramiento oficiales y a los esfuerzos subsecuentes para manejar la retroalimentación de los usuarios que siguió. Esta es una situación compleja que destaca la interacción entre los datos oficiales, la retroalimentación de los usuarios y las políticas que rigen las plataformas en línea. Plantea preguntas sobre cómo los proveedores de mapas equilibran la precisión con la opinión pública y cómo manejan el contenido al tratar con problemas controvertidos. Mientras tanto, el mencionado cuerpo de agua aún se denomina “Golfo de México” para usuarios fuera de los Estados Unidos, añadiendo más confusión a este debate en curso.