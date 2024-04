Google lanza la red de búsqueda de dispositivos Android.

Google introduced the Find My Device network for Android-based products today, mirroring the functionality of Apple’s Find My network designed to locate Apple devices.

Al igual que Apple Find My, la red de dispositivos Find My de Android puede utilizar los millones de dispositivos Android (con Android 9 o posterior) que existen para rastrear productos Android perdidos, robados o extraviados. Un smartphone Android perdido puede enviar señales a los dispositivos Android cercanos mediante Bluetooth, transmitiendo la información de ubicación de vuelta al propietario.

Debido a que la red utiliza Bluetooth, funciona incluso cuando los dispositivos Android no están conectados a datos móviles o Wi-Fi. Algunos dispositivos, como el Pixel 8 y Pixel 8 Pro, serán localizables incluso cuando estén apagados o cuando la batería esté descargada. Find My ofrece las mismas funciones para iPhones.

A partir de mayo, la red Find My Device para smartphones Android también funcionará con rastreadores Bluetooth de empresas como Chipolo y Pebblebee, permitiendo a los usuarios de Android adjuntar rastreadores a objetos para localizarlos con la red de Android. Aunque Google no está diseñando sus propios rastreadores, estos rastreadores de terceros funcionarán de la misma manera que AirTags.

Para evitar que los usuarios de iPhone sean rastreados sin su conocimiento con esta nueva red, Google trabajó con Apple para crear una especificación de la industria que permite a los usuarios de iPhone y Android recibir alertas sobre rastreadores de elementos desconocidos cercanos, independientemente de la marca del dispositivo de rastreo. Google esperó hasta que Apple implementara soporte para alertas de rastreadores de terceros para lanzar su red, basándose en el código encontrado en iOS 17.5.

iOS 17.5 parece expandir las alertas de AirTag “Se encontró moviéndose contigo” a los rastreadores de elementos de terceros, permitiendo al iPhone reconocer rastreadores de elementos basados en Android y de otras empresas. “Puede desactivar este elemento y evitar que comparta su ubicación con el propietario. Para hacer esto, siga las instrucciones proporcionadas en un sitio web por el fabricante de este elemento,” se lee en parte del código de iOS 17.5.

Google pudo aprender de las críticas que Apple enfrentó tras el lanzamiento de AirTags. Ha habido numerosas noticias e informes de criminales que utilizan AirTags para acosar, robar autos y más, lo que llevó a Apple a realizar múltiples cambios en las alertas no deseadas de rastreadores. Apple aumentó la frecuencia de las notificaciones y también diseñó una aplicación Tracker Detect para dispositivos Android, pero el trabajo de Apple con Google garantiza una solución más permanente que mantiene seguros a los usuarios de Android e iPhone a medida que se lanza otra importante red de seguimiento.