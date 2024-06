Google lanza la actualización de Pixel VPN, no se necesita Android 14 QPR3

“

Crédito de la imagen — GoogleGoogle está lanzando una nueva actualización para su aplicación de VPN Pixel a través de la Play Store. Curiosamente, los usuarios de los dispositivos Pixel 7, 7 Pro, 7a y Fold no necesitarán la actualización Android 14 QPR3 para instalarla. Esta es una noticia importante para los usuarios de Pixel 7 ya que trae el reemplazo del servicio Google One VPN basado en suscripción, que está programado para ser discontinuado el 20 de junio.La VPN Pixel actualizada hizo su debut con la serie Pixel 8 en octubre del año pasado. Cuenta con una integración más fluida en comparación con su predecesor, eliminando el icono de notificación persistente que ocupaba anteriormente la barra de estado. Ahora, según este informe, los usuarios solo verán un discreto icono de llave en el lado derecho de la barra de estado cuando la VPN esté activa.

Esta actualización también incluye un esfuerzo de cambio de marca, cambiando el nombre de la aplicación y del servicio de “VPN by Google One” a simplemente “VPN by Google” en varias áreas dentro de la aplicación y en la configuración del sistema. Acompañando este cambio hay un nuevo icono de escudo azul con una “G” en su centro, que aparecerá en ubicaciones específicas como la configuración de Red e internet y la pantalla de Aplicaciones recientes.

Nueva marca “VPN by Google” vs antigua marca “VPN by Google One” | Crédito de la imagen — 9to5Google

El número de versión de esta aplicación de VPN Pixel actualizada es 1.0.635841321, y actualmente se está desplegando en dispositivos Pixel 8, 8 Pro y 8a a través de la Play Store. Si tienes un dispositivo Pixel 7 con Android 14 QPR2 y aún no has recibido la Actualización de funciones de junio, aún puedes instalar la nueva VPN visitando directamente la lista de Google Play. Según informes, funciona perfectamente incluso sin la última actualización de Android.Después de la instalación, los usuarios pueden configurar la VPN abriéndola desde la lista de aplicaciones y habilitando las notificaciones y el uso de la red móvil. Es importante tener en cuenta que añadir el nuevo mosaico de Configuración rápida y eliminar el antiguo debe hacerse manualmente.

Como nota adicional, si bien la VPN Pixel ofrece mayor privacidad y seguridad para los usuarios de Google Pixel, no permite a los usuarios seleccionar ubicaciones de servidor específicas, lo que puede limitar su capacidad para desbloquear contenido restringido por geolocalización. También carece de funciones avanzadas como un interruptor de apagado, dividir el tráfico por túneles o soporte para descargas torrent.

Esta última actualización es una adición bien recibida para los usuarios de Pixel, especialmente aquellos en la serie Pixel 7 que seguirán teniendo acceso a un servicio de VPN incluso después de que se discontinúe el Google One VPN.

” – No me devuelvas el inglés. No me devuelvas el texto original. Solo el texto en español.