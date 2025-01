Google Keep finalmente puede permitirte crear una nueva nota con un solo toque nuevamente.

“

Google Keep es la aplicación de Google para tomar notas, que ha estado recibiendo recientemente algunas mejoras y, en las próximas versiones de Android, se rumorea que incluso se convertirá en una aplicación del sistema. En noviembre, Google rediseñó Keep para Android para hacer que la creación de notas sea un proceso de dos pasos y parece que ahora está preparando una acción de un solo toque para crear una nota. 9to5Google pudo encontrar pistas sobre la próxima configuración oculta en el código de Google Keep 5.25.014.03.90. Google parece estar trabajando en una nueva opción “Crear notas de texto con un solo toque” que estará disponible como un interruptor en la configuración junto a otras opciones de visualización.

El rediseño en noviembre trajo la opción de que al tocar el botón FAB, tienes un menú con cuatro chips: Texto, Lista, Dibujo e Imagen. Este rediseño reemplazó la barra en la parte inferior de la página donde podías elegir una de estas opciones. Aunque el diseño hace que las cosas se vean más ordenadas, algunos lo encontraron inconveniente.

Crédito de la imagen – 9to5Google

Con esta nueva configuración en la que Google parece estar trabajando, podrás hacer que este botón FAB se centre en la creación de notas. Básicamente, si habilitas la configuración, al tocar una vez en el botón FAB se abrirá inmediatamente una nueva nota de texto y podrás empezar a escribir directamente. Los otros tipos de notas estarán accesibles desde el menú ‘más’ en la esquina inferior izquierda.

Esto es mucho más conveniente para los usuarios frecuentes de notas, al tiempo que mantiene el nuevo diseño sin tener que volver a una barra inferior algo desordenada con opciones. También acelera la creación de una nueva nota si estás apurado y quieres anotar algo rápidamente.

En este momento, esta nueva configuración no está disponible para el público y no está del todo claro cuándo lo estará. 9to5Google cree que puede requerir una actualización del servidor, pero aún no se ha implementado. Esperemos que la espera no sea demasiado larga.

Personalmente, considero que priorizar la creación rápida de notas en una aplicación de toma de notas es fundamental. Me gusta que la aplicación ofrezca otros tipos de notas también, pero el nuevo diseño priorizará exactamente para lo que está diseñada la aplicación, y así la hará más conveniente de usar. ¡Así que felicitaciones a Google por ese cambio!

Izzy, entusiasta de la tecnología y parte clave del equipo de PhoneArena, se especializa en brindar las últimas noticias sobre tecnología móvil y encontrar las mejores ofertas tecnológicas. Sus intereses se extienden a la ciberseguridad, las innovaciones en el diseño de teléfonos y las capacidades de las cámaras. Fuera de su vida profesional, Izzy, poseedora de un título de máster en literatura, disfruta leyendo, pintando y aprendiendo idiomas. También es defensora del crecimiento personal, creyendo en el poder de la experiencia y la gratitud. Ya sea paseando a su chihuahua o cantando con todo su corazón, Izzy abraza la vida con pasión y curiosidad.

