Google ha anunciado previamente el Pixel 9 Pro Fold, un teléfono con un nombre terrible pero con un 100% más de bisagras que el próximo iPhone, ahora te toca a ti, Apple.

Conforme nos acercamos al lanzamiento del iPhone 16 y iPhone 16 Pro, el resto del mercado de smartphones no se queda de brazos cruzados y esperando. Ya esperábamos que Google anunciara nuevos teléfonos Pixel pronto y la compañía ha confirmado que sí — el 13 de agosto es el gran día.

Esa presentación verá la llegada de una serie de nuevos teléfonos incluyendo el Pixel 9 y Pixel 9 Pro, pero hay un teléfono que seguramente capturará más la atención que los demás y es uno que estoy especialmente ansioso por echar un vistazo. Ese teléfono es el Pixel 9 Pro Fold, un dispositivo que, como su nombre sugiere, será plegable.

Desde hace tiempo he tenido un interés en los teléfonos plegables de todas formas y tamaños, aunque admito que estoy más interesado en teléfonos que se abren para convertirse en tabletas que en una reinvención de los años del teléfono de concha. Por eso, el Pixel 9 Pro Fold está justo en mi calle a pesar de tener un nombre terrible. Pero con el iPhone Fold (o como sea que termine llamándose) aún aparentemente a años de distancia, el nuevo plegable de Google es otro recordatorio de lo lejos que se ha quedado rezagado en un aspecto clave del mundo de los smartphones — la emoción.

Nombre terrible, teléfono genial

Ahora mismo no sabemos mucho sobre el Pixel 9 Pro Fold y quizás tengamos que esperar hasta el próximo mes para obtener todos los detalles. Dicho esto, los teléfonos Pixel de Google tienden a filtrarse más que un objeto filtrador en Filtraville así que quizás no tengamos que esperar tanto. Pero Google nos ha dado un vistazo de lo que podemos esperar en términos de la imagen en la parte superior de este artículo y el video a continuación.

Ese video se centra fuertemente en Gemini, la tecnología de chatbot que seguramente será un enfoque de la presentación del teléfono un mes antes de que Apple Intelligence se lance en el iPhone con iOS 18.

Debo decir que el Pixel 9 Pro Fold (¿ya mencioné lo terrible que es ese nombre?) es llamativo, y encuentro que es un dispositivo más estéticamente agradable que sus contemporáneos como la familia Samsung Galaxy Fold. Pero probablemente nunca compre uno porque quiero que mi teléfono plegable sea un iPhone. Quiero que ejecute iOS y se conecte a iCloud y tenga todas mis fotos, actualmente a salvo en iCloud Photos.

Entonces, ¿qué pasa, Apple? Claro, los modelos del iPhone 16 lucen bien y sin duda tendré un iPhone 16 Pro Max en algún tono de gris para finales de septiembre. ¿Pero estoy emocionado por eso? No realmente. Estoy más emocionado por tener una nueva pantalla que no esté rayada si soy absolutamente honesto. Se dice que el iPhone 17 se mantendrá mejor que sus predecesores, afortunadamente. Pero aún así no se doblará.

Apple nunca se unirá a un mercado hasta que piense que puede hacerlo bien, y es difícil discutir con éxitos como el Apple Watch y el iPhone. Pero fue relativamente temprano en el juego con el muy caro Apple Vision Pro, un dispositivo que no se espera que se venda bien y en cambio parece diseñado para hacer que la gente se acostumbre a la idea de la computación espacial. ¿Pedir un iPhone plegable es mucho?

Tengo miedo de que no me emocione otro iPhone hasta que pueda doblarlo por la mitad. Un iPhone Pro Max que se convierte en un iPad mini a voluntad suena como una potencia en productividad y juegos.

Pero Apple no hará uno. Y ahora me encuentro mirando un Pixel y deseando que ejecute iOS en su lugar.

