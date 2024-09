Google Fotos recibe una búsqueda más inteligente y acceso en lista de espera a la función “Pedir Fotos”

“

Google Photos está recibiendo una actualización significativa en sus capacidades de búsqueda. Ahora, los usuarios podrán utilizar consultas más descriptivas y en lenguaje natural para localizar imágenes y videos específicos dentro de sus extensas bibliotecas de fotos.

En lugar de depender únicamente de palabras clave simples, la funcionalidad de búsqueda mejorada permite frases como “Alice y yo riendo” o “haciendo kayak en un lago rodeado de montañas”. Este avance tiene como objetivo agilizar el proceso de encontrar memorias específicas dentro de colecciones de fotos cada vez más grandes.

Además de la precisión mejorada en la búsqueda, los usuarios ahora tienen la opción de ordenar sus resultados de búsqueda por fecha o relevancia. Esto proporciona una mayor flexibilidad para adaptar la experiencia de búsqueda a necesidades individuales. Esta experiencia de búsqueda mejorada se está implementando actualmente en inglés para usuarios de Android e iOS y se ampliará a otros idiomas en un futuro cercano.

Además de estas mejoras en la búsqueda, Google también está introduciendo “Ask Photos”, una función experimental de búsqueda conversacional impulsada por Gemini, a un grupo selecto de usuarios en los EE. UU. Esta función lleva la experiencia de búsqueda un paso más allá al comprender el contexto del archivo de fotos de un usuario, incluyendo personas clave, pasatiempos e incluso comidas favoritas.

Video format not supported

Función “Ask Photos” en Google Fotos | Crédito del video – Google

Al comprender este contexto, Ask Photos puede recuperar detalles pertinentes, ayudando a los usuarios a redescubrir memorias específicas e incluso descubrir información sobre sus vidas. Por ejemplo, si alguien está planeando un viaje de campamento y quiere volver a visitar un lugar querido, simplemente podría preguntar: “¿Dónde acampamos la última vez que fuimos a Yosemite?”

Del mismo modo, si quieren recrear una experiencia culinaria memorable, podrían preguntar: “¿Qué comimos en el hotel en Stanley?” Ask Photos aprovecha detalles de las fotos, como la ubicación del equipo de campamento o el plato específico en una mesa de restaurante, para proporcionar respuestas precisas.

Además, Ask Photos está diseñado para ser conversacional. Si la respuesta inicial no es satisfactoria, los usuarios pueden ofrecer pistas adicionales o contexto para guiar al sistema hacia la información deseada.

Más allá de ayudar en la memoria, Ask Photos también puede facilitar la finalización de tareas. Los usuarios pueden buscar sugerencias para las mejores fotos para incluir en un álbum compartido para una fiesta de cumpleaños o solicitar un resumen de los aspectos destacados de un viaje reciente para compartirlo con un amigo.

Google está comprometido con el desarrollo de IA responsable y enfatiza la privacidad del usuario. Si bien la revisión humana puede ser empleada para refinar Ask Photos, esto ocurre solo después de que las consultas se desconectan de las Cuentas de Google, asegurando el anonimato. Las respuestas proporcionadas por Ask Photos, incluidas las fotos y videos asociados, no están sujetas a revisión humana excepto en casos raros que involucren abuso o daño o cuando los usuarios proporcionan explícitamente comentarios.Google está ansioso por reunir información sobre cómo interactúan los usuarios con Ask Photos y está trabajando activamente para expandir sus capacidades. Aunque actualmente en acceso temprano limitado, los usuarios interesados en los EE. UU. pueden inscribirse en la lista de espera para solicitar acceso temprano y experimentar esta innovadora función de primera mano.

“