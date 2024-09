Google Fotos recibe una actualización inspirada en la Inteligencia de Apple para ayudarte a encontrar tus instantáneas favoritas

“

Google está implementando una función de inteligencia artificial para su aplicación Google Photos, que permite a los usuarios buscar fotos en sus bibliotecas usando el asistente de inteligencia artificial Gemini.

Actualmente disponible como prueba para algunos usuarios de EE. UU., ‘Ask Photos’ permite el uso de lenguaje conversacional para encontrar fotos. En una publicación en el blog, Google explicó cómo funciona esta función. “Puedes buscar fotos específicas de manera natural y descriptiva, como ‘Alice y yo riendo’, ‘Kayak en un lago rodeado de montañas’ o ‘Emma pintando en el patio trasero’. Pero ‘Ask Photos’ va más allá, con la capacidad de agrupar fotos en álbumes compartidos y más. “Puedes pedir sugerencias para las mejores fotos de tu fiesta de cumpleaños para un álbum compartido o para ayudar a resumir las mejores cosas que hiciste en tu viaje reciente para compartirlo con un amigo.”

Más importante aún, Google ha enfatizado la privacidad con respecto a esta función. Cualquier foto encontrada o agrupada en nuevos álbumes no es vista por la empresa, ni se utilizará para ningún otro propósito. “Para ayudarnos a mejorar Ask Photos, las consultas pueden ser revisadas por humanos, pero solo después de ser desconectadas de tu cuenta de Google para proteger tu privacidad. Las respuestas proporcionadas por ‘Ask Photos’, incluidas tus fotos y videos, no son revisadas por humanos, a menos que proporciones comentarios o en casos raros para abordar abusos o daños.”

Si utilizas Google Photos en los mejores iPhones y aún no tienes acceso a ‘Ask Photos’, puedes unirte a la lista de espera aquí.

¿Qué está llegando a Photos a través de la inteligencia de Apple?

Si ‘Ask Photos’ te suena familiar, no estás equivocado. Anunciado en la WWDC en junio, la conferencia anual de desarrolladores de Apple, Apple Intelligence es el esfuerzo de la compañía para mejorar su suite de software con funciones impulsadas por inteligencia artificial. Durante la presentación, Apple mostró varias funciones dentro de su aplicación Photos, alimentadas por esta nueva tecnología.

Un ejemplo es ‘Limpiar’, que te permite eliminar cualquier objeto no deseado en una foto simplemente dibujando un círculo alrededor de ellos. Sin embargo, es la funcionalidad de búsqueda en la aplicación Photos de Apple la que es muy similar a ‘Ask Photos’ de Google. Al igual que en la versión de Google, puedes usar lenguaje cotidiano en la barra de búsqueda de la aplicación Fotos de Apple. Por ejemplo, escribir “Viendo a las Spice Girls en Murrayfield” mostrará todo el contenido relevante para esa frase.

Apple dice que iOS 18.1 llegará más tarde este año para los iPhones compatibles, con Apple Intelligence lanzándose primero para usuarios en EE. UU.

