Google Fotos hará que sea más fácil establecer una foto como tu fondo de pantalla con una próxima actualización.

“

Actualmente, si deseas establecer un fondo de pantalla desde Google Photos, necesitas navegar a través de múltiples menús; sin embargo, una actualización futura hará que esta acción sea mucho más fácil. Google está trabajando en agregar una opción directa de “Establecer como fondo de pantalla” al menú de tres puntos.

Google Photos es excelente para la gestión de fotos y ahora, con algunas funciones de IA avanzadas, también se está volviendo bastante bueno para editar tus fotos. Si te gusta algo de allí y deseas usarlo como fondo de pantalla, el proceso es extrañamente largo y engorroso. La ubicación de esta opción no es muy intuitiva, por lo que muchas personas se quedan buscando.

Afortunadamente, eso está por cambiar. Los expertos de Android Authority han encontrado indicaciones en el código de la versión 7.0 de Google Photos de que el proceso de establecer tu foto como fondo de pantalla será más fácil con una actualización futura.

Google Photos te permite poner cualquier imagen como fondo de pantalla en teléfonos Pixel y muchos otros teléfonos Android. Si deseas hacer eso, debes abrir la imagen, hacer clic en el botón del menú de tres puntos y desplazarte hacia la derecha de la barra de herramientas superior para ir a las opciones Usar como. En los Pixel, cuando haces clic en ello, luego te brinda la opción de fondo de pantalla de Fotos, pero luego esto te lleva a la aplicación Wallpapers and Style para más pasos.

Una futura actualización de la aplicación simplificará este proceso. Tendrás una nueva opción de Establecer como fondo de pantalla directamente en la barra de herramientas del menú de tres puntos. El botón Usar como permanecerá junto a él con otras opciones.

Cómo se verá en el futuro. | Crédito de la imagen – Android Authority

Actualmente, esta nueva opción no está disponible para el público todavía. Como Google está trabajando en ello actualmente, no está del todo claro cuándo se lanzará oficialmente la función. Pero cuando lo haga, estoy seguro de que será muy apreciada por los usuarios de Google Photos. Me gusta cambiar mi fondo de pantalla con bastante frecuencia y tener esta opción al alcance de la mano parece bastante bueno. ¡Esperemos que se lance más pronto que tarde!

View Full Bio

Izzy, una entusiasta de la tecnología y una parte clave del equipo de PhoneArena, se especializa en brindar las últimas noticias tecnológicas móviles y encontrar las mejores ofertas tecnológicas. Sus intereses se extienden a la ciberseguridad, las innovaciones en el diseño de teléfonos y las capacidades de la cámara. Fuera de su vida profesional, Izzy, con un máster en literatura, disfruta leyendo, pintando y aprendiendo idiomas. También es defensora del crecimiento personal, creyendo en el poder de la experiencia y la gratitud. Ya sea paseando a su Chihuahua o cantando con todo su corazón, Izzy abraza la vida con pasión y curiosidad.

“