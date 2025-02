Google, empresa matriz de Alphabet, reduce empleados en su división de la nube.

Alphabet Inc.’s Google recortó personal en su división de nube el miércoles, según personas familiarizadas con el asunto.

Las reducciones afectaron a menos de 100 personas que trabajan en operaciones de ventas y tenían la intención de liberar recursos para invertir en el negocio y la inteligencia artificial, según una de las personas, que pidió no ser identificada porque el movimiento no ha sido anunciado públicamente. Un portavoz de Google dijo en un comunicado que la empresa continúa haciendo ajustes para “satisfacer las necesidades de nuestros clientes y la gran oportunidad que se presenta”.

“Como lo han estado haciendo equipos en toda la empresa, estamos realizando cambios para seguir invirtiendo en áreas críticas para nuestro negocio y garantizar nuestro éxito a largo plazo”, dijo el portavoz.

Los recortes vienen después de un crecimiento más lento del negocio de la nube de Google, así como de un gasto masivo destinado a apoyar las ambiciones de la gigante tecnológica en inteligencia artificial. A principios de este mes, Alphabet no cumplió con las proyecciones de ingresos de los analistas para la nube, y su guía para los gastos de capital de 2025 también superó con creces las expectativas.

Los recortes en la nube de Google siguen a movimientos anteriores, más pequeños, de la compañía para reducir su tamaño. A finales de enero, como informó primero 9to5Google, la empresa anunció un “programa de salida voluntaria” para empleados que trabajaban en su unidad de Plataformas y Dispositivos, un grupo de empleados de su división de hardware Pixel y software Android que se fusionaron en 2024 en un mismo equipo. A lo largo de 2024, Google realizó recortes que se extendieron lentamente por toda la empresa a medida que pasaba por un proceso de reorganización unidad por unidad.

Los despidos en la nube llegan en un momento en que la reducción de las fuerzas laborales corporativas de la industria tecnológica se ha convertido en algo casi estándar en un nuevo año. Amazon.com Inc., Meta Platforms Inc., Salesforce Inc. y Microsoft Corp. se encuentran entre las empresas que han dicho que recortarán empleados con bajo rendimiento o buscarán contratar mano de obra internacional más barata. Las empresas están bajo presión para invertir en tecnologías de inteligencia artificial sin arriesgar sus ganancias.

Google Cloud, que es considerado como una de las mejores apuestas de la compañía para el crecimiento a medida que el negocio de búsqueda madura, sigue siendo un área clave de inversión. Durante la llamada de ganancias de la empresa en febrero, la directora financiera de Alphabet, Anat Ashkenazi, dijo que la empresa espera “cierto crecimiento de la plantilla en 2025 en áreas clave de inversión como la inteligencia artificial y la nube”.

La historia continúa

(Agrega detalles sobre los recortes en el segundo párrafo)

©2025 Bloomberg L.P.