Google comienza a probar Gemini 2.0 Experimental Avanzado para suscriptores.

Google está permitiendo a los clientes avanzados de Gemini probar un nuevo modelo Experimental Avanzado 2.0, después de comenzar con Gemini 2.0 Flash Experimental la semana anterior.

En el selector de modelos en la web de escritorio y móvil (todavía no está en la aplicación), la nueva prueba aparece como “Experimental Avanzado 2.0”. Si decides probarla, estarás utilizando “Gemini-Exp-1206”. Según Google, el modelo ofrece un rendimiento significativamente mejorado en ciertas tareas.

Las tareas en las que este modelo supuestamente sobresaldrá incluyen codificación, matemáticas, razonamiento y seguimiento de instrucciones, que son tareas bastante complejas. Según el gigante tecnológico de Mountain View, el modelo manejará estas tareas complejas con mayor facilidad.

Se espera que el modelo de IA generativa sea mejor resolviendo problemas matemáticos y proporcionando instrucciones de múltiples pasos para crear un plan de negocio personalizado.

Por el momento, esta prueba se encuentra en una “vista previa temprana”, por lo que puede experimentar algunos problemas y es posible que no funcione de manera tan pulida. De hecho, el modelo no tiene acceso a información en tiempo real y actualmente no es compatible con algunas de las funciones existentes de Gemini mientras está en su estado experimental.

Hasta ahora, Gemini Advanced ha concedido a los suscriptores acceso a varios modelos interesantes de IA generativa. Estos incluyen los modelos 1.0 Ultra y 1.5 Pro. Es posible que este en particular sea 2.0 Pro o incluso superior.

Según Google, se pueden esperar más tamaños de modelos Gemini 2.0 en enero, momento en el que 2.0 Flash estará disponible para los desarrolladores.

Para poder acceder a tales pruebas, es necesario tener una suscripción avanzada de Gemini. La suscripción cuesta $19.99 al mes con Google One AI Premium.

Me encanta la IA generativa y siempre me emociono cuando se está probando un nuevo modelo. Siento que la tecnología aún está lejos de alcanzar su máximo potencial y estoy más que curiosa por ver a dónde nos llevará cuando lo haga.

